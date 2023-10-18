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  •   Son Dakika: Elon Musk Kripto Para Alıp Sattı Mı? Tesla Kazanç Raporu Açıklandı

Son Dakika: Elon Musk Kripto Para Alıp Sattı Mı? Tesla Kazanç Raporu Açıklandı

Özet

  • Tesla Temmuz ayındaki kazanç raporunda herhangi bir alım/satım raporlamamıştı.
  • Musk elindeki Bitcoin'lerin çoğunu zaten satmıştı.
  • Muzip milyarder uzun süredir kriptoyu unutmuş gibi davranıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:08
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralardan uzaklaşan ve bu alandaki paylaşımlarını durduran Elon Musk halen bilançosunda kripto tutuyor. 2022 yılının 20 Temmuz tarihinde açıklanan kazanç raporunda Musk’ın elindeki BTC’nin %75’ini sattığı ortaya çıkmıştı. Kripto para yatırımcıları için diğer kötü haber SpaceX’in 2021’den bu yana 373 milyon dolarlık BTC sattığı haberiydi. O yüzden Tesla kazanç raporu her seferinde heyecan uyandırıyor.

İçerik Rehberi

Tesla Kazanç Raporu

Kripto para dünyası için Musk son derece önemli bir isim ancak kazanç raporları geldikçe artık ümitler tükendi. Bir noktada kriptoyu yeniden canlandıracak isim olması beklenen Musk artık bu alandan çekildi. DOGE fiyatının yaşadığı aşırı satışlardan da bunu görebiliriz. Üstelik X’e kripto ödemelerinin artık gelmeyeceği de (uzun vadede) netleşti.

19 Temmuz 2023 tarihinde ikinci çeyrek için kazanç raporunu açıklayan Tesla herhangi bir alım veya satım yapmamıştı. Eğer Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında herhangi bir alım/satım yapılıp yapılmadığını merak eden kripto yatırımcıları Tesla kazanç raporuna odaklanmıştı. ABD hisse senedi piyasalarının kapanışıyla son çeyrek için rapor açıklandı.

Tesla kazanç raporuna göre şirket son çeyrekte de herhangi bir alım/satım yapmadı.

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