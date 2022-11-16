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Geçtiğimiz saatlerde Genesis para çekme işlemlerini durdurdu. Bunun ardından Gemini borsası earn programına bağlı para çekme işlemlerine ara verildiğini duyurdu. Tüm bunlardan önce ise garip bir olay yaşandı. Gemini borsası BTC fiyatı karşısında yüklü bir pozisyon açtı.

Gemini Ne Yapacak

Genesis haberleri yayılmadan önce Gemini borsasının 5 milyon dolarlık short pozisyonu açtığı ortaya çıktı. Bu olayı takiben Bitcoin 16.500 doların altına düştü ve 19.370 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şimdi ise çok daha farklı bilgiler ortaya çıktı.

Edinilen son bilgilere göre kullanıcılar Gemini borsasına erişim sıkıntısı yaşıyor. Sıkıntıyla karşılaşan kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla, yaşanabilecek ikinci bir FTX krizinin korkusunu açıkça belirttiler. Borsaya bağlanmayı deneyen kullanıcılar aşağıdaki görselde bulunan uyarılarla karşılaştı.

Gemini Borsasında Son Durum

Gemini borsası, şimdilik 2 başlık altında yaşanan sıkıntılarla ilgili kullanıcılarına bilgi verme yolunu tercih etti.

İlk açıklama şu şekilde oldu:

Gemini, olasi hi̇zmet aksaklıklarına ilişkin raporları araştırıyor. Tüm müşteri hesapları ve fonları tamamen güvende kalmaya devam etmekte. Diğer güncellemeler takip edilecek.

İkinci açıklama ise Gemini Earn hakkındaydı ve şöyleydi:

Gemini Earn Deposits şu anda kullanılamıyor. Devam eden geri ödemeler için beklenen gecikmeler bulunmakta. Diğer güncellemeler takip edilecek.

Gemini Borsası son dakika açıklaması yaptı:

Amazon Web Services kesintisi yaşadık. Kısa bir süre sonra borsa tekrar aktif olacaktır.

Kullanıcılar Ve Piyasa Tedirgin

Mayıs ayının başında piyasa çöküşünü tetikleyen Luna krizi geçtiğimiz ayın sonuna kadar önlenemez bir düşüşe sebep olmuştu. Daha sonrasında Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması ve Dogecoin’e olan desteği piyasayı olumlu yönde bir miktar hareketlendirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz haftasonu yaşananlar ise piyasada hakim olan olumlu havayı 180 derecelik bir dönüşle son 2 yılın dibine çekti. Binance CEO’su CZ’nin yaptığı açıklamaya bağlı olarak ellerindeki FTT Token’ların satılacağının açıklamasının ardından FTX borsasının iflasına kadar giden bir süreç başladı.

Geldiğimiz bugünde ise dünyaca ünlü borsaların yaşadığı küçük sıkıntılar bile yatırımcıların büyük tedirginliklere sahip olmasına sebep olabiliyor. Gemini borsasında yaşanan son olaylar ise önce kullanıcılarını sonrasında ise kripto para yatırımcılarını tedirgin etmiş gibi görünüyor.