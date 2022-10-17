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  •   Son Dakika: Dev Kripto Para Borsasına SEC Soruşturması! Altcoin Çakılıyor!

Son Dakika: Dev Kripto Para Borsasına SEC Soruşturması! Altcoin Çakılıyor!

ABD borsaları pozitif açıldı, Bitcoin kritik eşikte ve bilin bakalım ne oldu? Kritik anda gelen FTX haberi şimdilik Bitcoin'i etkilemedi.
18:34
17 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birine SEC soruşturması başlatıldı. Borsanın yerel kripto parası düşüyor. SEC kripto paralara odaklanan çok fazla soruşturmaya imza attı. En büyüklerinden biri ise birkaç dakika öne duyuruldu. Haberin ardından altcoinin fiyatı hızla düşmeye başladı. Peki soruşturmanın detaylar neler?

Kripto Para Borsasına Soruşturma

FTX US ve kurucusu Sam Bankman-Fried, Teksas’ın menkul kıymetler düzenleyicisi tarafından soruşturuluyor ve bu da icra kurumlarının kripto endüstrisinin faaliyetlerine yönelik soruşturmalarının bir başka genişlemesine işaret ediyor. Soruşturma, Voyager Digital’in iflas davasında Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu icra direktörü Joe Rotunda tarafından yapılan bir başvuruda detaylandırıldı Rotunda başvuruda “İcra Bölümü şu anda FTX Trading, FTX US ve Sam Bankman-Fried dahil olmak üzere müdürlerini araştırıyor” dedi.

FTT Token 23 dolara kadar düştü. Daha önce ABD SEC’in Binance borsasını soruşturduğuna dair bir Bloomberg rapor yayınlanmıştı. Haberin ardından BNB fiyatı ciddi kayıplar yaşadı. ABD’li yetkililer kripto para şirketlerini yakın takibe aldı.

FTT Token Neden Düşüyor?

Binance borsasının BNB’sine benzer şekilde FTX borsasının FTT isimli bir kripto parası bulunuyor. SEC tarafından soruşturma haberinin yayılmasıyla birlikte FTT fiyatı 23 dolara iğne attı. 18:37 itibariyle popüler altcoin 23,92 dolardan alıcı buluyor. FTT token bugün 16:30’da 24,23 dolara kadar tırmanmıştı. SBF ve Teksas SEC tarafından yapılacak yeni açıklamalara göre tokenin volatilitesi artmaya devam edebilir.

Bu sene henüz kripto para regülasyonları netleşmese de ABD’li kurumların kripto paraları yakından ilgilendiren birçok adım attığını gördük. Tornado Cash yasağı, menkul kıymet olarak sınıflandırılan kripto paralar ve Tether üzerine kurulan baskı bunlardan sadece birkaçıydı. Özellikle Terra’nın iflas sürecinde SBF ve şirketlerinin pay sahibi olduğu iddiaları mayıs ayında Twitter’da dolaşıyordu. Şimdilik soruşturmanın kapsamı hakkında daha fazla detay bulunmuyor.

Barrons tarafından paylaşılan bilgi henüz diğer platformlar tarafından teyit edilmedi. Yatırımcıların ilerleyen dakikalarda gelecek detaylara göre fiyatta hareketlilik görmesi olasıdır. Haberin ardından Bitcoin fiyatı 19.553 dolardan alıcı buluyor ve ciddi bir kayıp yaşamadı.

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