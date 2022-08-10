En eski ve popüler borsalardan biri tüm işlemleri askıya aldı ve ne zaman geri açılacağı bilinmiyor.

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En popüler kripto para borsalarından biri son dakika duyurusunda kötü haberi verdi. Buna göre işlemler askıya alınıyor. Birçok küçük ölçekli borsanın bu süreçte müşteri varlıklarını dondurduğuna şahit olduk. Celsius gibi şirketlerin de iflası yaşandı. Fakat bu kadar büyük ölçekli bir borsanın işlemleri askıya alacağı tahmin edilmiyordu.

Hotbit Son Dakika

Hotbit henüz yaptığı duyuruda alım satım, para yatırma, para çekme ve fonlama işlevlerini askıya almak zorunda kalacağın açıkladı. Ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Bunun nedeni, bu yıl Nisan ayında Hotbit’ten ayrılan eski bir Hotbit yönetim çalışanının, geçen yıl (Hotbit’in iç ilkelerine aykırı olan ve Hotbit’in bilinmediği) bir projede yer alması ve kolluk kuvvetlerinin artık ceza yasalarını ihlal ettiğinden şüphelenildiğini düşündükleri bir projede yer almasıdır. Bu nedenle, temmuz ayının sonundan bu yana bir dizi Hotbit üst düzey yöneticisi kolluk kuvvetleri tarafından mahkemeye çağrıldı ve soruşturmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, kolluk kuvvetleri, Hotbit‘in normal şekilde çalışmasını engelleyen bazı Hotbit fonlarını dondurdu.

Duyuruda şunları yer alıyor;

“Hotbit ve Hotbit yönetiminin geri kalan çalışanları projeye dahil değildir ve projede yer alan yasa dışı bilgilerden haberdar değildir. Bununla birlikte, soruşturmalarında kolluk kuvvetleriyle hala aktif olarak iş birliği yapıyoruz ve avukatlarımız aracılığıyla onlarla sürekli iletişim kuruyor ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması için başvuruda bulunuyoruz. Hotbit’te tüm kullanıcıların varlıkları güvendedir.”

İşlem yapmak isteyen kullanıcılar aşağıdaki uyarıyla karşılaşıyor.

Hotbit Para Çekme Sorunu

Borsadan yapılan duyuruya göre problem çözülene kadar tüm hizmetler askıya alındı. Yani müşterilerin transferleri ve diğer işlemlerinin ne zaman açılacağı bilinmiyor. Hotbit yetkilileri, kolluk kuvvetleriyle sürecin hızla çözülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İşlemler askıya alınana kadar Hotbit ortalama günlük 350 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti. Eski borsalardan olduğu için çok sayıda Türk yatırımcının da süreçten etkilenebileceği düşünülüyor.

Mağdurların şimdilik yapabileceği tek şey beklemek. Eğer kolluk kuvvetleri tarafından dondurulan varlıklar erişime açılırsa Hotbit işlemleri yeniden başlatacağını söylüyor. FTX CEO’su geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada birçok orta ölçekli borsanın iflas ettiğini ve bunu gizlediğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından birkaç orta ölçekli borsa müşteri varlıklarını dondurdu.