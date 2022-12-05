Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsası 19:50’de iki yeni kripto para listeleyeceğini açıkladı. Agresif listelemeler devam ediyor. Coinbase tarafından duyurulan listelemeler artık eskisi kadar büyük fiyat hareketlerine neden olmasa da değeri düşük kripto paralar için daha fazla likidite anlamına geliyor. Buna göre 2 kripto paranın daha fazla yatırımcıya ulaşması performansını olumlu etkileyebilir.

Yeni Listelenen Altcoinler

Coinbase, Aavegotchi (GHST) ve Litentry (LIT) listeleyecek. Bu sene Coinbase CEO’su kripto paraların Amazon’u olma hedeflerinden bahsetti. Onlara göre yasal olarak sorun teşkil etmeyecek tüm altcoinlerin Coinbase borsasında işlem görmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinden itibaren daha fazla kripto para listeleyeceğini açıklayan şirket ayda 3-4 kripto parayı mutlaka listeliyor. Coinbase tarafından yapılan listelemeler ise fiyatta hızlı artışlara neden oluyor.

Hali hazırda ABD hisse senedi piyasalarında COIN kısaltmasıyla işlem gören borsa, ülkenin en regüle kripto para borsası olarak görülüyor. Detaylı bilanço incelemeleri ve düzenli denetimler sayesinde Coinbase kripto kışında ayakta kalmayı başardı. SEC ile bazı sorunlar yaşasa da şirketin yaptığı duyurulara göre listelemeler öncesinde SEC’in menkul kıymet kuralları dikkate alınıyor. Yani Coinbase tarafından yapılan listelemeler aynı zamanda ilgili altcoinleri bir açıdan meşrulaştırıyor. Örneğin XRP, kayıtsız menkul kıymet olması nedeniyle SEC tarafından dava edildiği için borsada bulunmuyor. Kripto para borsası tarafından yapılan “SEC hassasiyetlerini dikkate alıyoruz” açıklaması listelenen tüm altcoinlerin SEC tarafından soruşturulmayacağı anlamına gelmiyor. Birkaç ay önce açılan bir dava SEC, Coinbase borsasında işlem gören birkaç altcoini kayıtsız menkul kıymet olarak sınıflandırmıştı ve borsa bunları delist etmek zorunda kaldı.

Aavegotchi (GHST) ve Litentry (LIT)

En büyük 400 kripto para arasında yer alan Aavegotchi (GHST) son listeleme duyurusunun ardından %4 artışla 1,07 dolara tırmandı. İşlem hacmi %225 oranında arttı ve hali hazırda 48 milyon dolarlık piyasa değerine sahip. NFT, Gaming ve DAO alanında faaliyet gösteren altcoin 2021 Kasım ayında 2,86 doların üzerinde alıcı buluyordu. Hali hazırda Binance borsasında da işlem görüyor.

Litentry (LIT) yazı hazırlandığı sırada 0,88 dolardan alıcı buluyor. Fiyat bugün 0,85 dolardan 0,89 dolara kadar yükseldi. En büyük 500 kripto para arasında yer alan Litentry (LIT) 34 milyon dolar piyasa değerine sahiptir. Aynı şekilde Binance borsasında işlem görüyor ancak işlem hacmi son 24 saatte %23 oranında düştü. Proje kimlik eşleştirme, stake gibi hizmetler veriyor ve merkezi olmayan kimlik ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısında özüm üretiyor.