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Digital Currency Group kurucusu Barry Silbert, bugün şirkete yöneltilen iddialara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu! Twitter üzerinden 19 soruyu cevaplayan isim gündeme bomba gibi düşen olayı değerlendirdi. Kripto para ekosisteminde çöküş geliyor mu?

“Gurur Duyuyorum”

Digital Currency Group kurucusu Barry Silbert, Gemini tarafından yöneltilen iddialara cevaben yaptığı açıklamalarında DCG olarak yapılan tüm işlerden oldukça memnun olduğunu ve gururlu hissettiğini belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Son on yılda DCG olarak oynadığımız rolle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Sektörü geliştiren ve şekillendiren 200 şirkete yatırım yaptık, halka açık ilk BTC fonunun, alandaki en büyük varlık yöneticisinin oluşturulmasına yardımcı olduk.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl içerisinde kripto para piyasalarının zorlu bir süreçten geçtiğini ve DCG’nin de mevcut durumdan kısmen etkilendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

Geçen yıl hayatımın en zor yılı oldu. Kötü aktörler ve düşüşler, çok geniş bir alana yayılan dalgalanma etkileriyle sektörümüz kasıp kavurdu. DCG, iştiraklerimiz ve portföy şirketlerimizin bir kısmı mevcut kargaşanın etkilerine maruz kaldı.

Ayrıca DCG’nin Genesis’e olan borcuna yönelik sorulara cevap olarak ise tanınan isim şunları söyledi:

Genesis’e borçlu olduğumuz için DCG’nin yapılandırma sürecinde karar verme yetkisi yok.

“DCG Zorlukları Başaracak”

Açıklamalarına ek olarak çöküşüyle kripto para piyasalarını derinden etkileyen borsa FTX ve kardeş şirketi ile DCG’nin bir bağı olup olmadığını da sözlerine ekleyerek şunları belirtti:

DCG’nin Alameda, Celsius ve LUNA ile ticari bir ilişkisi yoktu. Bu şirketlerin token’ları alınmadı veya açığa satılmadı.

Son olarak konuşmasında Digital Currency Group’un kripto para piyasalarında mevcut olan çalkantılı süreçten başarılı bir şekilde çıkacağını belirten uzman isim açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: