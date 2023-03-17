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ABD’nin hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Coinbase önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Borsa hali hazırda ABD’li düzenleyicilerin baskısını yakından hissediyor ve hızlı büyüme için daha fazlasına ihtiyaç var. Peki bunu nasıl yapabilir? İddialar umut verici fakat bu senaryoda şirketin başı düzenleyicilerle daha fazla belaya girebilir.

Coinbase Global

Coinbase, ABD’nin kripto para birimleri üzerindeki baskısının artmasını önlemek için yurtdışında yeni bir platform kurmayı planlıyor. Binance benzeri küresel bir borsa kurup Binance ile rekabet edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Görüşmeler gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, piyasa yapıcıları ve yatırım firmalarıyla yapılan görüşmelerde, küresel müşteriler için ana Coinbase pazarından uzakta alternatif bir borsa kurma olasılığından bahsediyor.

Coinbase’in operasyon müdürü Emilie Choi, geçen ay bir kazanç çağrısında Coinbase’in offshore bir işletme işletmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorulduğunda, “uluslararası genişleme, çalışma şeklimizin çok temel bir parçası olmaya devam edecek” dedi. Choi, Coinbase’in Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki düzenleyici gelişmelerden “cesaret aldığını” ve Avrupa ve Birleşik Krallık’a yatırım yapmaya devam edeceğini söyledi.

Binance Nasıl Büyüdü

2017 yılında Binance açıldıktan sonra çok hızlı bir büyüme dönemi yaşadı. O günlerde dünyanın herhangi bir yerinde Binance borsasını kullanan insanlar görebilirdiniz. Tüm dünyada agresif bir pazarlama stratejisiyle faaliyet gösteren borsa yerel düzenleyicilerle sıkı ilişkiler geliştirmedi. Kullanıcı tabanı devasa bir noktaya ulaştığında özellikle 2021 yılında agresif büyümenin bedelini devletlerle karşı karşıya gelerek ödedi. Sonrasında hukuk ve uyum birimini hızla büyüterek yerel düzenleyicilerin taleplerine uygun çözümler üretmeye başladı. Türkiye dahil birçok ülkede yerel Binance borsaları açtı. Bunlar global Binance borsasından daha farklı şartlarda hizmet veriyordu. Örneğin Binance TR ve diğer yerel borsalar yasal mevzuat gereği vadeli işlemlere izin vermiyor.

Coinbase’in potansiyel genişlemesi, geçen yılın sonlarında dijital varlık borsası FTX’in ani çöküşünden bu yana ABD’deki kripto şirketlerine karşı düzenleyici eylemlerin saldırısını takip ediyor. Diğer taraftan Coinbase borsası Binance ve FTX örnekleriyle global borsanın ne denli büyük bir potansiyeli olduğunu da gördü. Eğer Coinbase tüm dünyada erişilebilir ve merkezi hukuki açıdan geniş imkanlara sahip bir bölgede global versiyonunu hayata geçirirse bu adım oyun değiştirici olabilir.