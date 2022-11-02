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Son Dakika: Coinbase Bu Altcoini Listeleyecek! Ralli Başladı!

Dev kripto para borsası yeni bir altcoin listeliyor. Fiyatta volatiliteye hazır olun.
19:01
2 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kısa süre önce Coinbase borsasının yol haritasına eklediğini duyurduğumuz 2 altcoin borsa tarafından listeleniyor. Yol haritasına eklenen varlıklar birkaç hafta gibi kısa süreler geçtikten sonra borsada işleme açılabiliyor. Erken dönemde alım yapmak isteyen kullanıcılar ise yol haritasına eklenen varlıkları yakından takip ediyor. Peki hangi altcoin borsada listelenecek?

Coinbase Altcoin Listeleme

Birkaç dakika önce yapılan duyurunun ardından altcoinin fiyatı 0,080 dolarda bulunuyor. İşlem hacmi ise sadece 13.000 dolar seviyesinde. İlerleyen dakikalarda fiyatta hızlı bir artış görülebilir. Marinade (MNDE) fiyatı yazı hazırlandığı sırada artmaya başladı.

Yol haritasına eklendiği günlerde birçok yatırımcı bu altcoinden aldığı için kısa süre önce başlayan talep satıcılar tarafından karşılanabilir. İşlem hacmi 19:07 itibariyle 31.000 dolara ulaştı ve %323 oranında arttı. Yatırımcılar gelebilecek aşırı satışlara karşı da temkinli olmalıdır.

Marinade (MNDE)

Şimdilik sadece Orca, Raydium ve Jupiter üzerinden erişilebilen bu token “deneysel” etiketiyle duyurulmuştu. Coinbase borsası yüksek volatilite riski taşıyan varlıkları listelerken bu etiketi kullanıyor ve kullanıcıları uyarıyor. Yatırımcılar Coinbase tarafından bildirildiği gibi riskli bunun riskli bir yatırım olduğunu bilmelidir.

Saat 19:10 itibariyle MNDE Token fiyatı 0,0853 doları aştı ve işlem hacmi %510 oranında artış gösterdi. Çok az sayıda platformda bulunduğu için fiyatın her iki yöne ilerleyen saatlerde aşırı volatilite yaşaması olası görünüyor.

Solana ekosistemindeki Marinade (MNDE) 1 milyarlık token arzına sahip. Bunun 161,4 milyonluk kısmı ise dolaşımda bulunuyor. Solana ağındaki likit bir staking çözümü olan Marinade finans protokolü, SOL token sahiplerinin, blockchaini güvence altına almak ve merkezsizleştirmek için tasarlanan Solana vakfı tarafından belirlenen bir delegasyon stratejisine dayanan bir algoritma ile tokenlerini yüzlerce doğrulayıcıya stake etmelerini sağlar.

Marinade bir DAO’dur ve MNDE yönetişim tokenidir. MNDE, token sahiplerinin Marinade protokolünün ve hazinesinin yönetişiminde yer almasını sağlar. Coinbase borsası Solana ekosistemindeki FIDA gibi altcoinleri platforma ekledikten sonra daha fazla alternatife gözünü dikti.

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