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Korku ve paniğin zirveye ulaştığı noktada artık dibin yaklaşmış olabileceğine inanılır. Bugün tarihi bir gün olabilir. Bitcoin fiyatı birkaç dakika önce 18.000 doları gördü. Yazı hazırlandığı sırada 17.800 doların üzerinde alıcı bulan BTC direnç üzerinde tutunuyor. Ancak daha fazlasına ihtiyaç var. Peki kripto paralar neden yükseliyor, nereye gidiyor?

Kripto Paralar Neden Yükseliyor?

Bitcoin piyasa hakimiyeti yeniden %39’un üzerine çıktı ve bu yükseliş altcoinler için kısa vadede kötü olsa da BTC için iyidir. Bitcoin dip seviyeden dönmeye başladığında piyasa hakimiyeti agresif biçimde artar ve altcoinlerde devam eden düşüşler görülür. Kral kriptonun güçlenerek yükselişini sürdürmesi için hakimiyetinin daha da artması gerekir. Birkaç dakika önce son dakika olarak duyurduğumuz enflasyon verisi beklenen yükselişi tetikledi. Yarın yapılacak Fed toplantısında artık Powell daha ılımlı açıklamalar yapabilir ve enflasyonun düştüğüne dair bekledikleri “daha fazla veri” ihtiyacı da böylece karşılanıyor.

Kripto para yatırımcıları Bitcoin’in 18.000 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda 18.800 ve 20.000 dolar bölgelerinin aşıldığını görebilir. Bununla birlikte düşük gelen enflasyon yarın için 50bp beklentisini pek değiştirmiyor. Eğer Fed yarın bir sürpriz yaparak 25bp artışa giderse bu Bitcoin’in güçlü yükselişini destekleyen büyük bir katalizör olacaktır.

Kripto Para Boğası

Henüz gerçek bir trend değişiminden bahsetmek için çok erken ancak Fed’in faiz artışlarını agresif biçimde artırdığı günlere göre kripto paralar daha iyi bir konumda bulunuyor. En azından makro-ekonomideki iyileşme onun Fed kaynaklı düşüşlerini artık sınırlandıracak. Aşağıdaki grafikte ABD enflasyonunun son 1 yılını görüyorsunuz. Biraz önce açıklanan veriyle birlikte enflasyon önemli ölçüde düşmüş oldu.

Ancak halen Fed %2’yi hedefliyor ve bugün gelen veriye rağmen buradan oldukça uzaklar. Bardağın dolu tarafına bakarsak resmi olarak bu hedefe ulaşmayı planladıkları tarih 2024 ve önümüzde faizleri artırabilecekleri daha fazla zaman bulunuyor. Yani Fed’in bir miktar gevşeyeceği günler artık başlıyor ve bu durum en kötü ihtimalle Bitcoin ve diğerlerinde yalan bir bahar havası oluşturacaktır.

Öte yandan FTX kaynaklı katı regülasyon endişeleri ve Binance hakkında ortaya atılan iddialar yükselişi baskılamaya devam edebilir.