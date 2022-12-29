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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance korku ve paniğin ortasında yeni müjdeyi verdi. Son birkaç gündür Mazars’ın denetimleri geri çekmesinin de etkisiyle yatırımcılar Binance borsasından uzaklaşıyordu. Ancak CZ her zaman olduğu gibi hiçbir sorun olmadığını taahhüt etti ve yeni geliştirmeleri duyuruyorlar. Peki son hamle neydi?

Binance Son Dakika

Binance borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruda artık Google ve ApplePay ile borsa kullanıcılarının kripto para alabileceğini açıkladı. Popüler borsa müjdeyi aşağıdaki paylaşımla verdi.

“Apple Pay ve Google Pay ödeme seçenekleri artık #Binance’de mevcut! Kolaylıkla kripto satın alın”

Mobil cihazlara gömülü ApplePay ve GooglePay milyarlarca kullanıcıya sahip. Uygulama mağazaları üzerinden yapılan alışverişlerde ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılıyor. Kripto paralara daha kolay erişim sağlayan bu güncelleme gelecekte yeni yatırımcıların kriptoya daha kolay giriş yapmasını sağlayacaktır.

Ayı Piyasaları Fırsattır

Kripto para piyasası için ayı sezonu girişimlerin kendilerini geliştirmeleri için oldukça iyi bir fırsattır. Fiyat endişelerinden uzaklaşan ekipler bir sonraki ayı piyasalarına hazırlık için çalışmalarına bu dönemlerde daha fazla odaklanabilir. Binance borsası da bunu yapıyor. Daha fazla özelliği kullanıcılarına sunarak aslında bir sonraki döngüde piyasaya yeni girecek yatırımcıların işini kolaylaştırıyorlar. Fidelity tarafından atılan son adımı da bu minvalde ele almak gerekiyor. Bu tarz büyük adımların nasıl sonuçlar doğurduğunu risk iştahı artmaya başladığında göreceğiz.

Binance takipçilerinin birçoğu bu özelliğin “risk iştahı düşük bir zamanda” duyurulmasının pek bir işe yaramayacağını söyledi ve alaycı yorumlarda bulundu. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bunlar meyveleri uzun vadede alınacak hamleler olarak değerlendirilmelidir. Kripto paralarla henüz tanışmamış insanların daha fazla alternatif kanaldan piyasaya yatırım yapabilecek olması pozitif bir gelişmedir.

Binance tarafından verilen müjde yukarıda açıkladığımız gerekçeler nedeniyle Bitcoin ve BNB fiyatında ciddi bir hareket tetiklemedi. Bu dönem yengeç piyasaları olarak isimlendirilir ve volatilitenin düştüğü dönemde yatırımcılar trade yapamaz hale gelir. Bu dönemde yatırımcılar kendini geliştirmeli ve kripto para ekipleri projelerini daha ileri götürmek için çabalamalı.