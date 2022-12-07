Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX çöküşü kripto para yatırımcıları için tam bir hayal kırıklığıydı, ancak bu facia güzel gelişmelere sebep oluyor. Kripto para borsalarının gerçek rezervleriyle alakalı soru işaretleri hep kafaları kurcalıyordu. FTX’in çöküşüyle birlikte bu endişelerin haklılık payı ortaya çıktı. Sentetik kripto paralar alıp satmadığından emin olmak isteyen yatırımcılar endüstri devlerinden somut adımlar atmalarını bekliyor.

Binance Müjdeyi Verdi

Rezerv kanıtı konusunda yapılan çalışmalar FTX olayında bardağın dolu tarafı olabilir. Binance CEO’su CZ, FTX çöküşünden sonra acil biçimde borsaların şeffaflığa odaklanması gerektiğini açıkladı. Ardından neredeyse tüm borsalar rezervlerini kanıtlayan cüzdanlarını paylaştı. Fakat bu yetmez, güvenilir denetim firmalarının kapsamlı incelemelerin ihtiyaç var. Bunun farkında olan Binance birkaç dakika önce aşağıdaki duyuruyu yaptı.

“Binance’in kullanıcı fonu şeffaflık çalışmaları ve Proof of Reserves güncellemelerinin bir parçası olarak, küresel finansal denetim, vergi ve danışmanlık firmasındaki dijital varlık uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Mazars’ın Binance BTC Proof of Reserves’i hakkındaki ilk raporu bugün yayınlandı. Diğer tokenlar da yakında geleceği için bizi izlemeye devam edin.”

Mazars tarafından yayınlanan denetim raporuna göre Binance borsasının rezervlerinde 575.742 BTC bulunuyor. Müşteri varlıklarının %100’ünün rezervde olduğunu açıklayan rapor toplam karşılığın %101 seviyesinde olduğunu doğruluyor. Nitekim kısa süre önce Binance kendi rezerv duyurusunda benzer rakamları vermişti.

Kripto Borsalarında Yeni Dönem

Binance tarafından atılan bu adımın diğer borsalar tarafından takip edilmesi FTX benzeri istismarları büyük ölçüde azaltabilir. Merkle hash ile doğrulama yapılmasına da imkân tanıyan bu rapor kullanıcıların kendi bakiyelerini (şimdilik BTC ile sınırlı) doğrulamasına da olanak tanıyor. Kripto para borsalarına yeniden güveni getirecek olan bu hamle piyasadan korkup kaçan yatırımcıları da oyuna dahil edebilir.

FTX olayı sadece kurumsal yatırımcıları değil aynı zamanda borsaların güvenirliğinden endişe eden yatırımcıları da sektörden uzaklaştırmıştı. Düşen işlem hacimleri ve borsalardan çıkışlar bunu fazlasıyla doğruluyor. Güvenin yeniden inşasına imkân tanıyacak bu hamlenin risk iştahını orta vadede artırması beklenebilir. Bu durum kripto paralarda yeni bir toparlanmaya da olanak sağlayacaktır.