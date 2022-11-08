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  •   Son Dakika: Binance, FTX’i Satın Alacak! Anlaşmanın Detayları Neler?

Son Dakika: Binance, FTX’i Satın Alacak! Anlaşmanın Detayları Neler?

19:21
8 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

CZ ve SBF birkaç dakika önce kripto para topluluğuna büyük müjdeyi verdi. FTT için açığa satış yapanlar tarihi bir kayıp yaşayacak. Anlaşmanın ardından BNB ve FTT token fiyatı hızla yükseliyor. Yatırımcılar artan volatiliteye karşı son derece dikkatli olmalıdır. Anlaşmanın detayları ve daha fazlası haberimizde.

Binance, FTX’i Satın Alacak

İddialar doğruymuş ve FTX iyi bir durumda değil. FTX borsasının kurucusu SBF ve CZ önemli açıklamalar yaptı. SBF şunları söyledi;

“Ekiplerimiz, para çekme birikimini olduğu gibi temizlemek için çalışıyor. Bu, likidite sıkıntılarını ortadan kaldıracaktı. CZ, Binance’a ve tüm destekçilerimize çok teşekkür ederiz. Bu, tüm sektöre fayda sağlayan kullanıcı merkezli bir gelişmedir. CZ, küresel kripto ekosistemini inşa etmek ve daha özgür bir ekonomik dünya yaratmak için inanılmaz bir iş yaptı ve yapmaya devam edecek. Medyada çatışma olduğuna dair söylentiler olduğunu biliyorum, ancak Binance, düzenleyicilerle endüstri ilişkilerini geliştirmek için çalışırken daha merkezi olmayan bir küresel ekonomiye bağlı olduklarını defalarca göstermiştir. Bizler emin ellerdeyiz.”

CZ ise şunları söyledi;

“Bu öğleden sonra FTX yardımımızı istedi. Ciddi bir likidite sıkışıklığı var. Kullanıcıları korumak için bir anlaşma imzaladık. Ele alınması gereken çok şey var ve biraz zaman alacak. Bu son derece dinamik bir durum ve durumu anlık olarak değerlendiriyoruz. Binance istediği zaman anlaşmadan çekilme yetkisine sahiptir. FTT’nin önümüzdeki günlerde olaylar geliştikçe oldukça değişken olmasını bekliyoruz. Binance, FTX’i satın alacak.”

FTT Token 19,77 $’a yükseldi. BNB ise 366 $’a çıktı.

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