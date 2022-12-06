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Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan Binance’ın CEO’su CZ önemli açıklamalarda bulundu.

‘SBF, Kendi İpini Çekti!’

Binance CEO’suna göre, kripto paraların bir kurtarıcıya ihtiyacı yoktur. Şu anda endişe edecek bir durum bulunmuyor. Merkeziyetsizlik kavramı, güven veriyor. Ekosistemdeki herkes, bu sistemin bir parçası. CZ, FTX krizi nedeniyle nakit sıkıntısı çekebilecek bazı projelere yardım etmek istediklerini bunun her iki tarafında çıkarına olduğunu belirtti. Yöneticiye göre, FTX’in iflasından üçüncü taraflar sorumlu değil. FTX, milyarlarca dolarlık kullanıcı fonu çaldığı için kendi ipini çekti.

CZ, FTX CEO’su SBF’nin iyi niyetli olduğu ancak bazı hatalar yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İyi niyet ve yalanın ayrı kavramlar olduğuna işaret eden CEO, “CZ’nin tweet’i FTX’i mahvetti” ifadesinin de asılsız olduğunu söyledi. Hiçbir sağlıklı işletme bir tweet ile yok edilemez. FTX‘in süregelen sorunları vardı. CZ’ye göre, SBF tarihin en büyük dolandırıcılarından biri, aynı zamanda medya ve politikacılar ile olan tartışmalı ilişkisi ile süreci manipüle etmeye çalışıyor. CZ son olarak rakiplere odaklanmadıklarını ve ekosistemde beraber var olma niyetini taşıdıklarının altını çizdi.