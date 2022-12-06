Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika! Binance CEO’sundan Kritik Açıklamalar Geldi: FTX ve Piyasa!

Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan  Binance'ın CEO'su CZ önemli açıklamalarda bulundu.
14:42
6 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü zor bir dönemden geçerken, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük borsası olan  Binance’ın CEO’su CZ önemli açıklamalarda bulundu.

‘SBF, Kendi İpini Çekti!’

Binance CEO’suna göre, kripto paraların bir kurtarıcıya ihtiyacı yoktur. Şu anda endişe edecek bir durum bulunmuyor. Merkeziyetsizlik kavramı, güven veriyor. Ekosistemdeki herkes, bu sistemin bir parçası. CZ, FTX krizi nedeniyle nakit sıkıntısı çekebilecek bazı projelere yardım etmek istediklerini bunun her iki tarafında çıkarına olduğunu belirtti. Yöneticiye göre, FTX’in iflasından üçüncü taraflar sorumlu değil. FTX, milyarlarca dolarlık kullanıcı fonu çaldığı için kendi ipini çekti.

CZ, FTX CEO’su SBF’nin iyi niyetli olduğu ancak bazı hatalar yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İyi niyet ve yalanın ayrı kavramlar olduğuna işaret eden CEO,  “CZ’nin tweet’i FTX’i mahvetti” ifadesinin de asılsız olduğunu söyledi. Hiçbir sağlıklı işletme bir tweet ile yok edilemez. FTX‘in süregelen sorunları vardı. CZ’ye göre, SBF tarihin en büyük dolandırıcılarından biri, aynı zamanda medya ve politikacılar ile olan tartışmalı ilişkisi ile süreci manipüle etmeye çalışıyor. CZ son olarak rakiplere odaklanmadıklarını ve ekosistemde beraber var olma niyetini taşıdıklarının altını çizdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Kısa Vadeli Altcoin Fırsatları: Bu Kripto Paraya Dikkat!
Son Dakika! Binance’tan 2 Projeye Devasa Yatırım! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan 2 Projeye Devasa Yatırım! İşte Ayrıntılar!
Son Dakika! Binance’tan Önemli Altcoin Duyurusu: Delist!
Son Dakika! Binance’tan Önemli Altcoin Duyurusu: Delist!
Fırsat Bu Fırsat! Herkesin Konuştuğu O Altcoin’de Büyük Alım Fırsatı!
Fırsat Bu Fırsat! Herkesin Konuştuğu O Altcoin’de Büyük Alım Fırsatı!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjde Geldi: Goldman Sachs!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Müjde Geldi: Goldman Sachs!
Kripto Para Bankasından Dikkat Çeken FTX Açıklaması: Önemli Bir Durum Tespiti Yaptık
Kripto Para Bankasından Dikkat Çeken FTX Açıklaması: Önemli Bir Durum Tespiti Yaptık
ABD Harekete Geçti! FTC’den Kripto Para Firmalarına Soruşturma!
ABD Harekete Geçti! FTC’den Kripto Para Firmalarına Soruşturma!
Türkler Bu 10 Kripto Paraya Bayılıyor!
Türkler Bu 10 Kripto Paraya Bayılıyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022