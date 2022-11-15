Kripto para devi Binance’ın CEO’su CZ birkaç dakika önce kripto para endüstrisini ilgilendiren 6 kritik uyarıda bulundu. Bir süredir FTX’in iflasının diğer endüstri oyuncularına ders olması gerektiğini söyleyen CZ artık ifşalar yapmaya başlayacağım ve gördüğüm yanlışları söyleyeceğim dedi. Daha sonra bir kripto para borsasının rezerv kanıtı sırasındaki yüklü bakiye transferlerine dikkat çekerek mini bir “bankrun” başlattı.
Bugün bir blog gönderisinde endüstriyi ilgilendiren 6 konuya dikkat çeken CZ uyarılarını tek tek sıraladı.
Peki başka neler söyledi?
“Birkaç hafta önce, Binance borsasını nasıl yönettiğime ilişkin soruları yanıtlamak için yönetim tarzımın ardındaki yol gösterici ilkeleri yayınladım. Ayrıca yakın zamanda, FTX‘in bariz dolandırıcılığından haksız bir şekilde etkilenen sağlıklı işletmeleri desteklemek amacıyla bir sektör kurtarma fonu oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışacağımızdan bahsetmiştim. Bu konuda daha fazla bilgi yakında gelecek. Bizim rolümüz, her şeyden önce, kullanıcıları korumak olmalıdır. Kullanıcı fonları asla yanlış yönetilmemeli ve kullanıcı fonlarını güvende tutmak için tüm önlemler alınmalıdır. Borsa işlemleri şeffaf olmalıdır.”
Binance CEO’su özellikle rezerv kanıtı konusuna değiniyor. Tüm borsaların şeffaf ve canlı şekilde rezervlerini kullanıcılarına duyurması gerektiğini söylüyor. Eğer bunu yapabilirlerse kimin olmayan kripto paraları müşterilerine sattığı da ortaya çıkmış olur. Bugüne kadar FTX borsasında SAND aldığını düşünen yatırımcılar aslında Alameda hissesi alıyordu veya bir nevi buna benzer bir şey. Hatta SBF gerekli müşteri mevduatını ayarlayabilseydi FTX yatırımcıları bir sabah Twitter ortakları olarak uyanacaktı. Neyse ki Elon Musk onun işe yaramaz biri olduğunu 30 dakikalık görüşmede tespit etmiş veya en azından buna benzer bir imada bulundu.
CZ ayrıca şunları söyledi;
“Blockchain’deki karmaşık varlık akışının daha net anlaşılmasını sağlamak için, mevcut modellerdeki zayıflıkları gidermek üzere zincir üzerinde analizlere yatırım yapmaya hazır olmalıyız. Şeffaflığı sağlamak için bunları ele almalıyız. Tüm borsalar sıkı KYC ve AML önlemlerine sahip olmalıdır. Diğer tüm merkezi borsaları bu önerileri benimsemeye çağırıyoruz, çünkü hepimizin zor kazandıkları paralarını bize yatırmaya karar veren insanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Düzenleyicilere ve topluma, birkaç kötü aktörün bu sektörün simgesi olmadığını kanıtlama sorumluluğu bize aittir”.