Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para devi Binance’ın CEO’su CZ birkaç dakika önce kripto para endüstrisini ilgilendiren 6 kritik uyarıda bulundu. Bir süredir FTX’in iflasının diğer endüstri oyuncularına ders olması gerektiğini söyleyen CZ artık ifşalar yapmaya başlayacağım ve gördüğüm yanlışları söyleyeceğim dedi. Daha sonra bir kripto para borsasının rezerv kanıtı sırasındaki yüklü bakiye transferlerine dikkat çekerek mini bir “bankrun” başlattı.

Binance Uyarıyor

Bugün bir blog gönderisinde endüstriyi ilgilendiren 6 konuya dikkat çeken CZ uyarılarını tek tek sıraladı.

Kullanıcı fonlarıyla riskten kaçının

Yerel tokenleri teminat olarak asla kullanmayın

Canlı rezerv kanıtı paylaşın

Güçlü rezervler tutun

Aşırı kaldıraçtan kaçının, büyümeyi finanse etmek için borç almak akıllıca değil

Güvenlik protokollerinizi güçlendirin

Peki başka neler söyledi?

“Birkaç hafta önce, Binance borsasını nasıl yönettiğime ilişkin soruları yanıtlamak için yönetim tarzımın ardındaki yol gösterici ilkeleri yayınladım. Ayrıca yakın zamanda, FTX‘in bariz dolandırıcılığından haksız bir şekilde etkilenen sağlıklı işletmeleri desteklemek amacıyla bir sektör kurtarma fonu oluşturmak için ortaklarla birlikte çalışacağımızdan bahsetmiştim. Bu konuda daha fazla bilgi yakında gelecek. Bizim rolümüz, her şeyden önce, kullanıcıları korumak olmalıdır. Kullanıcı fonları asla yanlış yönetilmemeli ve kullanıcı fonlarını güvende tutmak için tüm önlemler alınmalıdır. Borsa işlemleri şeffaf olmalıdır.”

Kripto Para Borsaları Güvenliği

Binance CEO’su özellikle rezerv kanıtı konusuna değiniyor. Tüm borsaların şeffaf ve canlı şekilde rezervlerini kullanıcılarına duyurması gerektiğini söylüyor. Eğer bunu yapabilirlerse kimin olmayan kripto paraları müşterilerine sattığı da ortaya çıkmış olur. Bugüne kadar FTX borsasında SAND aldığını düşünen yatırımcılar aslında Alameda hissesi alıyordu veya bir nevi buna benzer bir şey. Hatta SBF gerekli müşteri mevduatını ayarlayabilseydi FTX yatırımcıları bir sabah Twitter ortakları olarak uyanacaktı. Neyse ki Elon Musk onun işe yaramaz biri olduğunu 30 dakikalık görüşmede tespit etmiş veya en azından buna benzer bir imada bulundu.

CZ ayrıca şunları söyledi;