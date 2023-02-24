Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Son Dakika! Binance Borsasına Soruşturma Şoku! BTC Neden Düştü?

Son Dakika! Binance Borsasına Soruşturma Şoku! BTC Neden Düştü?

Binance borsası geçmişteki hatalarının bedelini ödemeye devam ediyor. Kripto devi yasalara uymaya çalışıyor.
14:10
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları son düzenleyici hamlelerin şokunu atlatmaya çalışıyor. SEC duruldu derken şimdi başka bir kurum harekete geçti. Özellikle Binance son birkaç yıldır yerel düzenleyicilerin taleplerine uygun şekilde hizmet vermek için uyumluluk ekibini büyütüyor. Ancak görünen o ki bu yeterli olmuyor. Son soruşturma neden açıldı?

Binance Soruşturması Son Dakika

Avustralya Finans Düzenleyicisi Binance borsasına soruşturma başlattı. Kripto borsası Binance, müşterilerin nasıl sınıflandırıldığına ilişkin bir hatayı fark ettikten sonra dün 500 kullanıcı pozisyonunu kapattı. Avustralya’nın mali düzenleyicisi, şirketin bazı kullanıcıları yanlış sınıflandırdığını ortaya çıkarmasının ardından Binance’ın ülkedeki türev işlerine yönelik “özel bir inceleme” gerçekleştirecek.

Perşembe günü Binance, hesapların nasıl etiketlendiği konusunda bir hata tespit ettikten sonra Avustralya’daki 500 kullanıcısının pozisyonlarını tasfiye ettiğini duyurmuştu. Borsadan yapılan açıklamada, “Ekibimiz yanlışlıkla ‘Toptan Yatırımcı’ olarak sınıflandırılan az sayıda Avustralyalı kullanıcı tespit etti” denildi. Avustralya yasalarına göre, toptan yatırımcı, daha fazla trade deneyimi ve bunu yapmak için potansiyel olarak daha fazla fonu olan kişidir. Toptan müşteri olma kriterlerini karşılamıyorlarsa, türev trade yapmalarına izin verilmeyen bireysel yatırımcılar olarak sınıflandırılırlar.

Duyuruya yanıt olarak ASIC, Binance’ın türev kolunu incelediğini söyledi ve şirket tarafından hata hakkında doğrudan iletişime geçilmediğini kaydetti. Bir ASIC sözcüsü şunları söyledi;

“ASIC, Binance borsasının bir grup Avustralyalı yatırımcıyı yanlışlıkla toptan yatırımcı olarak sınıflandırdığını belirten sosyal medya paylaşımlarından haberdardır. Binance, Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca bu hususları ASIC’e henüz bildirmemiştir.”

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Dün 24.000 doların üzerine çıkan BTC fiyatı son haberlerin ardından 23.700 dolar seviyelerine kadar düştü. Fed tutanaklarının oluşturduğu baskı ve Binance borsasının yaptığı hata düşüşün temelini oluşturuyordu. Avustralya, FTX çöküşünü önceden tahmin eden ve kripto paralara karşı çok daha temkinli bir yaklaşık benimseyen bir ülkedir. Binance borsasının bu hatasını da görmeden gelmesi zaten beklenemezdi ve öyle de oldu.

Bundan sonraki süreçte Binance borsası zararları tazmin ederek kendilerine kesilen para cezalarını ödedikten sonra bölgede faaliyetine devam etmek için daha fazla incelemeye tabi tutulabilir. Küresel ölçekte düzenleyiciler tarafından özellikle altı çizilen Binance bugüne kadarki agresif büyümesini önce hizmet ver sonra yasalara uy anlayışıyla elde etmişti. 2021 yılından bu yana da bu yaklaşımını değiştirmiş olmasına rağmen geçmiş hatalarının bedelini ödüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Ünlü Yatırımcı Bitcoin ve Altcoin Yatırımcılarını Uyardı: Bu Olmadığı Sürece Kabus Devam Edecek
Coinbase Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Bu Altcoin Uçtu Gitti!
Coinbase Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Bu Altcoin Uçtu Gitti!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
ABD Merkezli Kripto Para Borsası Coinbase Bildirdi: Bu Altcoin Ethereum’a Kıyasla Daha Ucuz Kaldı!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
ABD’li Düzenleyicilerden Binance’a Şok! İpler Koptu Kopacak!
Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!
Sonunda Oldu Mu? Twitter İçin Beklenen Kripto Para Birimi İddiaları!
FOMC Tutanakları Açıklandı! Fed Tutanakları ve Kripto Paralar!
FOMC Tutanakları Açıklandı! Fed Tutanakları ve Kripto Paralar!
Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?
Dikkat! Kırıkkale Valiliğinden Kripto Para Paylaşımı! Neler Oluyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Herkesin Gözü Bu 5’lide! STX, CFX, ANKR ve 2 Altcoin! Ralli Devam Mı?
Altcoin Şov Yaptı! Yüzde 150 Arttı! Yatırımcının Gözdesi Altcoin İçin Grafikler Neden Alarm Veriyor?
Bu Fiyat Mümkün Mü? 2023’ün Sonunda Ethereum’a Dikkat! Bakın Makineler Kaç Dolar Dedi?
Bitcoin’de Kritik Dönem! Değer Zirveye Çıktı! Bu Ne Anlama Geliyor?
Alım Fırsatı Mı? Fetch (FET), GRT ve Waves Coin Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Batan Geminin Malları Bunlar! İflasıyla Kripto Para Piyasasını Sarsan 3AC’nin Token’ları İçin Satış Hazırlığı!
NFT’ler Menkul Kıymet Sayılabilir Mi? Avukat Açıkladı!
Spotify Büyük Bombayı Patlattı! NFT Tabanlı Çalma Listeleri Özelliği Geliyor!
Son Dakika: Yargıç Menkul Kıymettir Dedi! Kripto Token Köşeye Sıkıştı!
NFT Kralı OpenSea Tahtından Oldu! Pacman Kimliğini İfşa Etti!
Güncel DEFI Gelişmeleri
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Sessiz Kalanlar: Defiprime! Türk Kripto Topluluğu Asla Unutmayacak!
Son Dakika! Büyük Haber Aylar Sonra Geldi! İlk 50’deki Altcoin Uçabilir!
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023