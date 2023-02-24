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Kripto para piyasaları son düzenleyici hamlelerin şokunu atlatmaya çalışıyor. SEC duruldu derken şimdi başka bir kurum harekete geçti. Özellikle Binance son birkaç yıldır yerel düzenleyicilerin taleplerine uygun şekilde hizmet vermek için uyumluluk ekibini büyütüyor. Ancak görünen o ki bu yeterli olmuyor. Son soruşturma neden açıldı?

Binance Soruşturması Son Dakika

Avustralya Finans Düzenleyicisi Binance borsasına soruşturma başlattı. Kripto borsası Binance, müşterilerin nasıl sınıflandırıldığına ilişkin bir hatayı fark ettikten sonra dün 500 kullanıcı pozisyonunu kapattı. Avustralya’nın mali düzenleyicisi, şirketin bazı kullanıcıları yanlış sınıflandırdığını ortaya çıkarmasının ardından Binance’ın ülkedeki türev işlerine yönelik “özel bir inceleme” gerçekleştirecek.

Perşembe günü Binance, hesapların nasıl etiketlendiği konusunda bir hata tespit ettikten sonra Avustralya’daki 500 kullanıcısının pozisyonlarını tasfiye ettiğini duyurmuştu. Borsadan yapılan açıklamada, “Ekibimiz yanlışlıkla ‘Toptan Yatırımcı’ olarak sınıflandırılan az sayıda Avustralyalı kullanıcı tespit etti” denildi. Avustralya yasalarına göre, toptan yatırımcı, daha fazla trade deneyimi ve bunu yapmak için potansiyel olarak daha fazla fonu olan kişidir. Toptan müşteri olma kriterlerini karşılamıyorlarsa, türev trade yapmalarına izin verilmeyen bireysel yatırımcılar olarak sınıflandırılırlar.

Duyuruya yanıt olarak ASIC, Binance’ın türev kolunu incelediğini söyledi ve şirket tarafından hata hakkında doğrudan iletişime geçilmediğini kaydetti. Bir ASIC sözcüsü şunları söyledi;

“ASIC, Binance borsasının bir grup Avustralyalı yatırımcıyı yanlışlıkla toptan yatırımcı olarak sınıflandırdığını belirten sosyal medya paylaşımlarından haberdardır. Binance, Avustralya Finansal Hizmetler Lisansı kapsamındaki yükümlülükleri uyarınca bu hususları ASIC’e henüz bildirmemiştir.”

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

Dün 24.000 doların üzerine çıkan BTC fiyatı son haberlerin ardından 23.700 dolar seviyelerine kadar düştü. Fed tutanaklarının oluşturduğu baskı ve Binance borsasının yaptığı hata düşüşün temelini oluşturuyordu. Avustralya, FTX çöküşünü önceden tahmin eden ve kripto paralara karşı çok daha temkinli bir yaklaşık benimseyen bir ülkedir. Binance borsasının bu hatasını da görmeden gelmesi zaten beklenemezdi ve öyle de oldu.

Bundan sonraki süreçte Binance borsası zararları tazmin ederek kendilerine kesilen para cezalarını ödedikten sonra bölgede faaliyetine devam etmek için daha fazla incelemeye tabi tutulabilir. Küresel ölçekte düzenleyiciler tarafından özellikle altı çizilen Binance bugüne kadarki agresif büyümesini önce hizmet ver sonra yasalara uy anlayışıyla elde etmişti. 2021 yılından bu yana da bu yaklaşımını değiştirmiş olmasına rağmen geçmiş hatalarının bedelini ödüyor.