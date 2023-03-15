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Son Dakika! Almanya ve ABD Ortak Kripto Para Operasyonu!

Europol'ün gündeminde bugün de kripto paralar vardı. Büyük bir operasyon yapıldı ve birçok şey ele geçirildi.
17:18
15 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Birkaç dakika önce Europol tarafından yapılan duyuruya göre önemli bir kripto girişimine operasyon düzenlendi.

Kripto Para Operasyonu

Almanya ve ABD’deki yetkililer Bitcoin mikseri ChipMixer’ın altyapısını kapatarak dört sunucu, 1909.4 Bitcoin ve 7 TB veriye el koydu. Kripto para mikserleri özellikle suçlular tarafından kullanıldığı iddiasıyla ABD’nin direkt olarak hedefinde. Tornado Cash kurucusunun yargılaması devam ediyor ve tutukluluğu sürdürülüyor. Europol tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“Europol tarafından desteklenen Alman ve ABD’li yetkililer, siber suç dünyasında iyi bilinen bir kripto para karıştırıcısı olan ChipMixer‘ı hedef aldı. Soruşturma Belçika, Polonya ve İsviçre tarafından da desteklendi. 15 Mart’ta ulusal makamlar kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddiasıyla platformun altyapısını çökertti ve dört sunucu, 55 işlemde yaklaşık 1909,4 Bitcoin (yaklaşık 44,2 milyon Euro) ve 7 TB veri ele geçirdi. 2017’nin ortalarında kurulan lisanssız bir kripto para karıştırıcısı olan ChipMixer, sanal para varlıklarıyla ilgili izleri karıştırma veya kesme konusunda uzmanlaşmıştı. ChipMixer yazılımı, fonların blockchain izini engelleyerek uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, fidye yazılımı saldırıları ve ödeme kartı dolandırıcılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen yasadışı gelirleri aklamak isteyen siber suçlular için cazip hale getirdi.”

Europol’e göre 2,73 milyar dolarlık Bitcoin bu mikser aracılığıyla aklandı ve bunun önemli bir kısmının suç geliri olduğu iddia ediliyor.

“Suç servisine yönelik soruşturma, platformun 152 000 Bitcoin’in (mevcut tahminlere göre yaklaşık 2.73 milyar Euro değerinde) kripto varlıklarının aklanmasını kolaylaştırmış olabileceğini öne sürüyor. Bunun büyük bir kısmı darkweb pazarları, fidye yazılım grupları, yasadışı mal kaçakçılığı, çocuk cinsel istismarı materyallerinin tedariki ve çalıntı kripto varlıklarıyla bağlantılıdır. Hydra Market darkweb platformunun kaldırılmasından sonra elde edilen bilgiler, milyonlarca avroya eşdeğer işlemleri ortaya çıkardı.”

Suç Geliri ve Kripto Paralar

2017 yılından önce kripto paralarla tanıştıysanız o günlerdeki imajını çok iyi hatırlıyor olmasınız. WannaCry dahil birçok fidye yazılımı Bitcoin’in daha fazla insan tarafından duyulmasını sağlamıştı. Hatta o günlerde İstanbul Şişli bölgesindeki veri kurtarma merkezlerinin Bitcoin ile ödeme yaparak serverları eski haline getirdiğini hatırlıyorum. Ancak aradan geçen yıllarda bu imaj biraz da olsa düzeldi.

Fakat kolluk güçleri geçmişi unutmuyor. Kripto para mikserlerinin suçlular tarafından da yoğun biçimde kullanıldığı biliniyor. Ancak sadece gizlilik endişeleri nedeniyle bunları kullanan çok fazla kripto topluluğu üyeleri de var. Son hamleler bize gelecekte meşru kripto mikseri diye bir şey olmayacağını söylüyor ve bu da otoritelerin blockchain üzerindeki gözetim iştahının bugünden ortaya çıktığına işaret ediyor.

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