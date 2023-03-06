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  •   Son Dakika: Açıklama Geldi! FTX’ten Geri Dönüş Sinyali! O Şirketi Mahkemeye Verdiler!

Son Dakika: Açıklama Geldi! FTX’ten Geri Dönüş Sinyali! O Şirketi Mahkemeye Verdiler!

FTX borsası yöneticileri, borsanın 2022 yılında yaşadığı sansasyonel fiyaskonun ardından borsanın toparlanması için ellerinden geleni yapıyor.
22:29
6 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

CEO’su Sam Bankman-Fried’ın sorumsuzlukları ve yanlış yönetimi sebebiyle 2022 yılında çok zor bir dönemden geçen ve ayakta kalmaya çalışan FTX borsası çok önemli bir adım atmış görünüyor. Geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklamaya göre eski FTX İcra Komitesi, Grayscale’e bir dava açtı.

FTX Önemli Konulara Dikkat Çekti

Bir toparlanma için büyük çabalar sarf eden FTX tarafı açtığı davanın detaylarını da paylaştı. Davanın detayları ve önemli noktaları ise şöyle:

FTX borçluları grayscale tröstlerde itfalara izin verilmesi ve ücretlerin düşürülmesi için ihtiyati tedbir talep ediyor. Grayscale ve kontrolörleri güven anlaşmalarını ve güvene dayalı görevlerini ihlal etmeye devam ediyor. Grayscale’in kendi dayattığı geri ödeme yasağı yaklaşık 9 milyar dolarlık değerin gerçekleşmesini engelliyor.

FTX Trading Ltd. ve bağlı borçluları (birlikte FTX Borçluları) bugün borçlu iştiraklerinden Alameda Research Ltd’nin Delaware Eyaleti’ndeki Chancery Mahkemesi’nde Grayscale Investments, LLC (“Grayscale”) aleyhine dava açtığını duyurdu. FTX Borçluları ayrıca Grayscale’in CEO’su Michael Sonnenshein ve sahipleri Digital Currency Group ve Barry Silbert aleyhinde de iddialarda bulundu.

FTX Borçluları, Grayscale Bitcoin ve Ethereum Tröstlerinin (“Tröstler”) hissedarları için 9 milyar dolar veya daha fazla değerin kilidini açmak ve FTX Borçlularının müşterileri ve alacaklıları için çeyrek milyar doların üzerinde varlık değerini gerçekleştirmek için ihtiyati tedbir istiyorlar. Şikayette açıklandığı gibi:

– Sadece son iki yılda Grayscale, Trust sözleşmelerini ihlal ederek 1,3 milyar doların üzerinde fahiş yönetim ücreti almıştır.

– Grayscale, hissedarların hisselerini geri almalarını engellemek için yıllarca uydurma bahanelerin arkasına saklanmıştır.

– Grayscale’in eylemleri, Tröstlerin hisselerinin Net Varlık Değerine göre yaklaşık %50 iskonto ile işlem görmesine neden olmuştur.

– Grayscale ücretlerini düşürse ve itfaları uygunsuz bir şekilde engellemeyi bıraksa, FTX Borçlularının hisseleri en az 550 milyon dolar değerinde olurdu ki bu da FTX borçlularının hisselerinin bugünkü değerinden yaklaşık %90 daha fazladır.

FTX Borçlularının İcra Kurulu Başkanı ve Yeniden Yapılandırma Baş Sorumlusu John J. Ray III şu açıklamayı yaptı:

FTX müşterileri ve alacaklıları için geri kazanımları en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelen her aracı kullanmaya devam edeceğiz. Amacımız, Grayscale’in kendi kendini pazarlaması ve uygunsuz itfa yasağı nedeniyle şu anda bastırıldığına inandığımız değeri ortaya çıkarmaktır. FTX müşterileri ve alacaklıları, Grayscale’in eylemlerinden zarar gören diğer Grayscale Trust yatırımcılarıyla birlikte ek geri kazanımlardan faydalanacaktır.”

Şirket İşini Şansa Bırakmıyor

Şirket açtığı davada işini garantiye almak adına bir çok uzman isimle anlaşmaya vardı. Geçmişte bundan çok çekmiş olacaklar ki bir çok ismi bir arada görmek yatırımcılarını da gelecek hakkında daha umutlu olmaya yöneltebilir.

FTX Borçlularını bu davada Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP tarafından hukuk danışmanı ve Abrams & Bayliss LLP tarafından Delaware danışmanı olarak temsil edilmektedir. FTX Borçluları 11. bölüm davalarında da hukuk müşaviri olarak Sullivan & Cromwell LLP ve Delaware müşaviri olarak Landis Rath & Cobb LLP tarafından temsil edilmektedir.

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