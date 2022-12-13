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Son Dakika! ABD Beklenen Kripto Davasını Açtı!

Artık yatırımcılar rahat bir nefes alabilir. Kripto para yatırımcılarına kan kusturan isme peş peşe davalar açılıyor.
17:31
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün kripto tarihinde önemli bir gün ve birçok kritik gelişmeye ev sahipliği yapıyor. ABD bekleneni yaptı. Bugün erken saatlerde tutuklanan SBF yakın zamanda ABD’ye iade edilecek. Hapis cezası alması için çok fazla sebep var ve dışarıda kaldığı süre boyunca yaptığı açıklamalar onun cezasını artırmaktan başka işe yaramadı. ABD biraz önce beklenen duyuruyu yaptı.

Kripto Davasını Açtı

ABD CFTC biraz önce yayınlanan belgeye göre Samuel Bankman-Fried, FTX ve Alameda hakkında dava açtı. Zirvede olduğu dönemde FTX günlük 20 milyar doların üzerinde işlem hacmine sahipti. 32 milyar dolar değere ulaştı ve Miami’de profesyonel bir spor sahasının hakları, 2022 Super Bowl reklamı gibi birçok şeye milyarlar harcadı. 11 Kasım 2022’de Bankman-Fried’ın imparatorluğu aniden çöktü. FTX müşteri fonlarını Alameda’ya veriyordu ve böylece suç işledi.

SBF artık tam anlamıyla yolun sonuna geldi. Bugün Temsilciler Meclisinde yapılacak duruşmada iflas sürecini yürüten CEO Ray ifade verecek. Ancak süreç artık büyük ölçüde tamamlandı. SEC ve CFTC tarafından açılan davalar sağlam kanıtlarla besleniyor ve SBF kendisi de Alameda’ya müşteri varlıklarını kullandırdığını söyledi.

FTX Kurucusu Hapse

FTX Kurucusu SBF 1 milyona yakın yatırımcıyı dolandırdığı için oldukça ciddi bir ceza alacak. Caroline ve diğer ortaklarının da süreçteki rolleri dikkate alınırsa tek başına ceza almayacağını söyleyebiliriz. FTX olayı, SBF özellikle ABD’li demokratlara cömert bağışlar yaptığı için siyasi bir krize dönüşmüştü. Bundan dolayı bürokratlar sürecin daha fazla kaosa yol açmadan tamamlanmasından yana. FTX olayı önümüzdeki yıl gelmesi planlanan kripto para düzenlemeleri için de düzenleyicilerin istediği bir örnek olacak. Bu vakada yaşananlar “kripto platformlarının” hangi konularda denetleneceği, sınırlandırılacağı gibi konulara ışık tutuyor.

Kripto para piyasalarının merkezi yüzü güvenilmez olduğunu birçok kez gösterdi. Artık özellikle stablecoin ihraççılarından başlamak üzere kripto para şirketlerinin regüle edilmesi gerekiyor. Böylece kripto endüstrisi daha sağlam bir zemine oturacak ve nitelikli yatırımcılar daha cesur biçimde bu alana giriş yapabilecek. Regülasyonların uzun vadede kripto paraların büyümesine önemli ölçüde pozitif katkı sağlaması bekleniyor.

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