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Son Dakika! ABD: Artık Kripto İçin Harekete Geçiyoruz!

Zaten bekleniyordu son hamle artık sürecin başladığını gösteriyor.
20:24
16 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Biden yönetimi harekete geçti ve beklenen oluyor. Kripto para yatırımcıları yoğun günler yaşayacak. FTX olayının ardından yaygın görüş kripto para regülasyonlarının hız kazanacağı yönündeydi. Bu iflas kesinlikle iyi bir katalizör oldu ve ABD’li yetkililer harekete geçiyor. Bu denli hızlanmalarının bir sebebi de SBF’nin Biden yönetimine yaptığı bağışların siyasi bir soruna dönüşmüş olmasıdır.

Biden Yönetimi Kripto Para

Biden yönetimi, kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından daha sıkı bir gözetim için yaptığı baskıyı yenileyerek Kongre’yi kripto para birimlerinin düzenlenmesindeki boşlukları kapatmaya çağırdı. Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığındaki Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, Kongre’nin kripto endüstrisinin düzenli ve şeffaf trade, yatırımcı korumaları ve geleneksel finans firmalarına uygulanan diğer kuralları sağlayacak bir çerçeveye tabi olmasını sağlamak için adımlar atması gerektiğini söyledi.

Politika yapıcılar bugün yayınlanan yıllık raporlarında, kripto varlıkların geleneksel finansal sistemle bağlantıları şu anda sınırlı olsa da hızla artabileceği uyarısında bulundu. Artık kripto paralar için harekete geçiliyor. ABD’li düzenleyiciler ise 3 trilyon dolardan eriyen kripto para piyasaları üzerinde söz sahibi olmak için adeta yarışıyor.

Kripto Para Düzenlemesi

Bugün gelen tavsiyeler, FTX’in geçen ay iflas başvurusunda bulunmasından önce Biden yönetiminin yaptığı çağrılarla tutarlı. Buna, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından denetlenen bir menkul kıymet tanımına uymayan kripto para birimleri için “spot” piyasanın düzenlenmesinin sağlanması da dahildir.

Yatırımcıların dijital varlıklara olan inancını kaybetmesi ve sektörün krizle boğuşması nedeniyle bu yıl kripto paralar için hiç iyi geçmedi. Kripto paraların birbirine bağlı yapısı ABD’yi denizaşırı regülasyonlar geliştirmeye itecektir. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown Senato panelinin başkanı olarak ilk iki yılında kripto paralar özelinde ciddi bir adım atmadı. Ancak Hazine Bakanı Yellen ile bu alanda çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

FSOC, SEC, CFTC ve Fed kripto endüstrisi üzerinde çeşitli yetkiler talep ediyor. Biden yönetimi ise bu yetki karmaşasını ortadan kaldırmak için pek bir şey yapmadı. Geleneksel finans sisteminin kripto volatilitesinden etkilenmesinden ve ABD vatandaşlarının kayıplarından endişelenen yönetim artık harekete geçebilir. Önümüzdeki aylarda kripto paralara dair kapsamlı düzenlemelerin daha da netleştiğini göreceğiz. Dün New York’taki bankalar için yeni bir kural duyuruldu ve bankalar kripto odaklı bir işe girmeden 90 gün önce kapsamlı raporlama yapmak zorunda olacak. SEC ise mevcut yasaların kendilerine verdiği yetki dahilinde toplu bir kripto dava süreci başlatabileceğini söyledi.

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