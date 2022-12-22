Bitcoin yine neden düştü? Son verileri nasıl yorumlamamız gerekiyor? Kısa ve orta vadeli beklentiler neler?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Pazar günü detaylarını paylaştığımız veriler bugün 16:30’da geldi ve BTC fiyatı anlık bir düşüş yaşadı. Kripto para yatırımcıları Fed’in şahin duruşu ve makro-ekonomik taraftaki sıkışmalar nedeniyle artık adeti olmayan birçok veriyi daha takip etmeye başladı. Önceden faiz verisi dışında pek bir detay önemsenmiyordu ancak geldiğimiz noktada PMI verileri dahil yatırımcılar her şeyi izliyor.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Yaklaşık 10 dakika önce ABD verileri geldi ve Bitcoin fiyatı 16.760 dolara kadar düştü. Fed’in Şubat ayında atacağı adımları belirleyecek bu veriler oldukça önemliydi. İlk olarak GSYİH verisini incelememiz gerekiyor. Beklenti üzeri gelen büyüme ABD’nin resesyondan şimdilik uzak olduğunu gösteriyor. Buna göre Fed için daha fazla sıkılaşma alanı olabilir. Fed önümüzdeki yıl asgari 100bp artış hedefliyordu ancak gelen verilere göre daha cesur adımlar atabilirler. Daha da kötüsü ekonomide yeterli soğumanın olmadığını gösteren işsizlik haklarından başvuru verisi, Fed’in faiz için tavan hedefini daha da yukarı taşıyabilir.

İşsizlik Başvuruları: 216.000 (Beklenti: 225.000)

GSYİH: %3,2 (Beklenti: %2,9)

BlackRock gibi devler önümüzdeki yıl tarihte eşi görülmemiş bir resesyon konusunda uyarıda bulunuyor. Dev teknoloji şirketleri ciddi miktarda işten çıkarmalar yaparak bu sürece şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Ancak son gelen GSYİH beklentinin üzerinde yani ABD ekonomisi sanıldığı gibi sert biçimde büyümesini yavaşlatamıyor.

Kripto Paralar Ne Olacak

İşsizlik başvuruları ve GSYİH bize halen soğumayan ABD ekonomisinden haberler veriyor. Buna göre önümüzdeki günlerde Fed üyelerinin daha cesur adımlar konusunda bazı açıklamalarını görebiliriz. Şubat ayına dair 50bp faiz artışı ihtimali artabilir. Şubat ayında yapılacak toplantıya kadar Aralık ayı enflasyon verisi gelecek. Bu verinin önceki 2 enflasyon gibi beklenti altı gelmesi kripto para piyasalarının rahat bir nefes almasını sağlayabilir.

Sonraki toplantıya 2 ay civarı vakit var ve Fed 2025 yılı hedefli %2 enflasyon beklentisi için daha fazla oyun alanı olduğunu görüyor. Bugün gelen veriler kısa süreli bir düşüşe neden olsa da kripto paraların beklediği büyük hareketi başlatacak güçte olmayabilir. Önümüzdeki günlerde Genesis ve FTX bağlantılı şekilde zor duruma giren diğer şirketlerin yapacağı açıklamaları yakından izlemek gerekiyor.