Kripto Para

Son Dakika: 744 Milyon Dolarlık Satış Kapıda, Kripto Devine İzin Geldi

Özet

  • FTX 744 Milyon $'lık Grayscale varlığını satmak için onay aldı.
  • 597 Milyon dolarlık GBTC hissesi satılacak.
  • Bu satışlar spot piyasaları direkt olarak etkilemeyecek.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarını sarsan 2022 çöküşünde birçok büyük markanın yerle bir olduğunu gördük. Terra, Celsius, Voyager ve diğerleri tarih oldu. Bu iflaslardan en büyüğü ise müşteri varlıklarını keyfi ve izinsiz olarak kullanan FTX’in batışıydı. Şimdi de şirketin elinde kalan 744 milyon dolarlık varlığın satışı için izin geldi.

Kripto Paralar Son Dakika

Bir zamanlar en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in elindeki 744 milyon dolarlık Grayscale ürününün satışı için izin geldi. Şirketin elinde ciddi miktar GBTC, ETHE, ETCG, LTCN varlığı bulunuyor. Bu varlıklar kurumsal yatırımcıların tröstler aracılığıyla kripto paralara giriş yapabilmesi için Grayscale tarafından ihraç edilmişti.

Eğer kurumsal tarafta talepte ciddi artış görülmezse bunların satış etkisiyle fiyatları düşebilir ve spot paritelerdeki fiyatların da dalgalanmasına neden olunabilir. Eldeki varlıkların listesi ise şöyle;

  • Bitcoin Tröst (GBTC) 597 Milyon Dolar
  • Ethereum Tröst (ETHE) 87 Milyon Dolar
  • BITW 53 Milyon Dolar
  • Litecoin Tröst 2 Milyon Dolar
  • ETC Tröst 3 Milyon Dolar
  • GDLC 2 Milyon Dolar

Bitcoin fiyatı haberin ardından 37.750 dolardan alıcı buluyor.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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