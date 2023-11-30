Son Dakika: 744 Milyon Dolarlık Satış Kapıda, Kripto Devine İzin Geldi

Kripto para piyasalarını sarsan 2022 çöküşünde birçok büyük markanın yerle bir olduğunu gördük. Terra, Celsius, Voyager ve diğerleri tarih oldu. Bu iflaslardan en büyüğü ise müşteri varlıklarını keyfi ve izinsiz olarak kullanan FTX’in batışıydı. Şimdi de şirketin elinde kalan 744 milyon dolarlık varlığın satışı için izin geldi.

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Bir zamanlar en büyük ikinci kripto para borsası olan FTX’in elindeki 744 milyon dolarlık Grayscale ürününün satışı için izin geldi. Şirketin elinde ciddi miktar GBTC, ETHE, ETCG, LTCN varlığı bulunuyor. Bu varlıklar kurumsal yatırımcıların tröstler aracılığıyla kripto paralara giriş yapabilmesi için Grayscale tarafından ihraç edilmişti.

Eğer kurumsal tarafta talepte ciddi artış görülmezse bunların satış etkisiyle fiyatları düşebilir ve spot paritelerdeki fiyatların da dalgalanmasına neden olunabilir. Eldeki varlıkların listesi ise şöyle;

Bitcoin Tröst (GBTC) 597 Milyon Dolar

Ethereum Tröst (ETHE) 87 Milyon Dolar

BITW 53 Milyon Dolar

Litecoin Tröst 2 Milyon Dolar

ETC Tröst 3 Milyon Dolar

GDLC 2 Milyon Dolar

Bitcoin fiyatı haberin ardından 37.750 dolardan alıcı buluyor.