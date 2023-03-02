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  •   Son 24 Saatte 10.000’e Yakın BTC Transfer Edildi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!

Son 24 Saatte 10.000’e Yakın BTC Transfer Edildi: Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı!

Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son 24 saatte gerçekleşen büyük ölçekli kripto varlık transferlerine ilişkin verileri paylaştı.
14:05
2 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son haftalarda birden fazla kez 25.000 dolar direncini test eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kritik direnç seviyelerini henüz aşamadı ve 23.400 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki bu belirsizlik sürerken, on-chain verileri paylaşan kripto analitik platformları da balinaların son dönemlerde artan satış işlemlerine ilişkin metriklere işaret etti.

Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Şubat ayı içerisinde birden fazla kez 25.000 dolar direncini test etti ancak 25.000 dolar fiyat seviyelerinden yönünü yeniden aşağı çevirdi ve düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Son haftalarda kaydettiği fiyat hareketlerinin ardından Bitcoin (BTC), 23.400 dolar fiyat seviyelerine gerilerken, Ethereum (ETH) ise 1645 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,06 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki düşüşün etkisiyle son haftalarda değer kayıplarına hız kazandırdı.

Whale Alert, Güncel Verileri Paylaştı

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlardaki kripto varlık transferlerini takip eden ve paylaşan ‘Whale Alert’ isimli Twitter hesabı, balinaların son dönemlerde gerçekleştirdiği yüksek miktarlardaki satışların artışta olduğuna dikkat çekti. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre iki farklı anonim adres, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde güncel fiyatlar ile 231,44 milyon dolar değerinde 9756 adet BTC transferi gerçekleştirdi. Transferin gerçekleştiği zaman dilimi içerisinde daha düşük miktarlarda pek çok transfer daha gerçekleşti. Transfer edilen kripto varlıkların bir kısmı anonim adreslere taşınırken, bir kısmı ise kripto para borsalarına taşındı. Analistler, kripto para borsalarındaki BTC girişlerindeki artışın devam etmesi durumunda bunun yeni bir düşüş sinyali olarak kabul edilebileceğini dile getirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birilmerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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