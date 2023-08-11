Polygon (MATIC) merkezli NFT koleksiyonu y00ts, şaşırtıcı bir şekilde Solana‘ya (SOL) geri dönme olasılığını görmezden gelmek için stratejik bir karar aldı. Bunun yerine, Ethereum (ETH) blok zincirine geçişini duyurdu.

Solana’dan Polygon’a, şimdi de Ethereum’a

Y00ts’un X (Twitter) kolu, taşınma tarihinin hala kararlaştırılmadığını söylerken, Polygon’un hibesinin %100’ünün iadesinin sağlanacağını da açıkladı. Karar, farklı blok zinciri ekosistemleri arasında artan rekabetin ortasında geldi. Bununla birlikte, y00ts’in ev sahibinden taşınmaya yönelik son kararı bir kez daha tartışmalı.

Koleksiyon Polygon’a taşınmadan önce ilk durağı Solana’ydı. Blok zincirinde başlatıldığında, büyük bir benimsenme yaşadı ve en başarılı Solana NFT projelerinden biri haline geldi. Bunun nedeni, koleksiyonun arkasındaki ekip olan DeLabs’ın aynı zamanda bir zamanlar Solana tabanlı olan DeGods’un da arkasında olmasıydı.

Ancak Mart ayında, halk arasında FrankDeGods olarak bilinen Rohun Vora liderliğindeki projenin kurucuları Polygon’a geçtiklerini duyurdu. O sırada Vora, Solana’yı iğneleyerek blok zincirinin y00ts özelliklerini ölçeklendirmek için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ancak Polygon’un bunu yaptığını söyledi. O dönemde bir başka tartışma daha ortaya çıktı: Ekip Polygon’dan 3 milyon dolarlık bir hibe aldığını reddetti ve kısa süre önce bunu kabul etti.

Y00t’sun Huzur Arayışı

DeGods’un Ethereum’a taşınması da aynı döneme denk geliyor. Ekip, y00ts’i taşıma kararının, koleksiyonun ve DeGods’un aynı blok zincirinde olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak bu karar bazı NFT sahiplerinin pek hoşuna gitmedi. Bazıları için, y00ts markası Polygon markasına uymadığı için iyi düşünülmüş bir hamleydi. Diğerleri ise blok zincirinden blok zincirine geçme konusunda rahat değildi.

Ancak Vora, Twitter’ı aracılığıyla Y00ts topluluğuna projenin kararlarına ve ilgili tüm blok zincirlerinin topluluklarına saygı duymaları için yalvardı ve şunları söyledi:

Bu işin yürümesi için elimizden geleni yaptık ancak iki toplumumuzu bir araya getirmemiz gerekiyor. Herkesin ilgili tüm taraflara karşı saygılı olmasını rica ediyorum.

Yazım zamanında, NFT piyasası hala bir kargaşa halindeydi. CryptoSlam’a göre, Ethereum, Solana ve Polygon son 30 gün içinde en yüksek hacme sahip ilk üç blok zinciriydi. Ancak, sahip oldukları sıralar, hepsinin satış ve alıcılarda kayda değer düşüşler kaydetmesini engellemedi. Son 30 gün içinde Ethereum NFT satışları %36,91 oranında düştü. Polygon %29,05 oranında azalırken, Solana NFT’leri %56,03 oranında düştü.