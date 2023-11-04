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Solana’nın Pili Bitti Mi? SEC Hangi Altcoin’in Peşine Düştü? İşte Gelecek Hafta Kaçınılabilecek 3 Altcoin!

Özet

  • Kripto piyasasında toplam değer son yedi günde 40 milyar dolar artarak 1,29 trilyon dolara yükseldi.
  • SafeMoon (SFM), SEC'nin suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.
  • Solana (SOL), güçlü performansı ve aşırı alım göstergesi sebebiyle dikkat edilmesi gereken altcoin'ler arasında yer aldı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:00
4 Kasım 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

Kripto para piyasasında geçtiğimiz günlerde bir yükseliş dalgası yaşandı. Buna bağlı olarak son yedi gün içinde toplam piyasa değerinde de 40 milyar dolarlık artış görüldü.

Kripto Paralarda Son Durum

Toplam kripto para piyasası değeri için yapılan 27 Ekim tarihli ölçümde değer 1,21 trilyon dolara kadar düşmüş görünüyordu. Bunun ardından yaşanan yükseliş toplam değere de yansıdı ve ikinci hesaplamada piyasa değerini 1,29 trilyon dolara kadar yükseltti.

Bunun yanı sıra, yaşanan net bir yükseliş sırasında bile, trader’lar ve yatırımcılar belirli dönemlerde hangi projelerden uzak durmaları gerektiği hakkında araştırma yaparlar. Peki önümüzdeki hafta yatırımcılar hangi altcoin’lerden kaçınmayı göz önünde bulundurabilir?

SafeMoon (SFM)

1 Kasım’da ortaya çıkan bir suçlama gündeme bomba etkisiyle düştü. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) SafeMoon (SFM) ekibini “büyük bir dolandırıcılık planı yürütmekle” suçladı. Bu da token’ı önümüzdeki hafta yatırımcıların uzak durması gereken üç kripto para listesinde kolayca ilk sıraya yerleştirdi.

Ortaya çıkan haberin ardından SFM sahip olduğu değerin %70’inden fazlasını kaybetti. Fiyatı ise 0,000201 dolardan 0,000043 dolara kadar geriledi. İlginç bir şekilde, SafeMoon tüm bunlara ardından %36’lık da bir artış gösterdi.

THORChain (RUNE)

İlginç bir şekilde, THORChain (RUNE) son dönemde güçlü bir yapı sergilemesine rağmen bu listede yer aldı. RUNE fiyatı, yazım saati itibariyle haftalık grafikte direnç seviyesini kırmış görünüyor.

Ancak 3,16 dolarda bulunan direnç, geçmişte önemli bir fiyat desteği olarak hareket etmiş ve 2022 yılında beş hafta boyunca güçlü bir direnç bölgesi olarak yatırımcıyı korumuştu. Günlük kapanışın bu seviyenin üzerinde olması konusunda yatırımcılar beklemeye geçebilir veya coin’e mesafeli yaklaşabilirler.

Bir diğer noktada ise , Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alımı bölgesinde kabul edilen 77 değerini işaret ediyordu. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, fiyat kısa vadede geri çekilebileceğinden, önümüzdeki hafta RUNE satın almak yüksek risk içeren bir işlem olarak düşünülebilir. Ancak günlük kapanışta bu bölgenin üzerinde kalınması, THORChain için agresif bir boğa piyasasının tetikleyicisi olabilir.

Solana (SOL)

Solana (SOL), özellikle önümüzdeki hafta yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer altcoin olarak dikkat çekti. Solana,2022 yılında yaşanan skandalların ardından 2023 yılında büyük bir güç göstermiş ve yılın başından bu yana en iyi performans gösteren kripto paralardan bir tanesi oldu. SOL fiyatında son 1 aylık süreç içerisinde net bir biçimde artış gösterdi.

Solana Network’ün yerel token’ı yazım saati itibariyle 41,75 dolardan işlem görüyor. SOL ayrıca 61’lik RSI değeriyle aşırı alıma işaret etmeye devam ediyor.

Dahası, geçtiğimiz günlerde analistler de Solana için yakında gerçekleşebilecek fiyat düzeltmesine işaret ettiler. FTX ve Alameda’nın sahip olduğu SOL’ların satışları ile ilgili dedikodular ve 160 milyon dolardan fazla token tehdidi bu duruma gerekçe gösteriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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