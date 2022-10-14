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Solana’dan (SOL) Ethereum Üstünlüğü! Fiyatlamaya Etkisi Olacak Mı?

Ethereum'un (ETH) dişli rakibi Solana (SOL) bu başarısı ile ETH'u geride bıraktı. Üstünlüğün fiyata bir etkisi olacak mı?
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14 Ekim 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin Solana (SOL), geçtiğimiz ay içerisinde toplam NFT satışları açısından büyük bir büyüme kaydederek NFT alanında bir kez daha en büyük ikinci altcoin olan Ethereum’dan (ETH) daha iyi bir performans gösterdi.

NFT Alanındaki Başarı

Ethereum’un dişli rakibi Solana %100 oranından fazla bir büyüme gösterirken, ETH son 30 gün içerisinde %18 oranında negatif bir büyüme kaydetti. Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum dışında, Binance Coin (BNB) ve Polygon (MATIC) gibi diğer popüler zincirler de negatif büyüme gösterdi.

Bunlara ek olarak aynı zamanda kripto para güncellemeleri hakkında paylaşım yapan popüler bir Twitter hesabı CryptoDep, SOL’un 12 Ekim tarihinde CoinGecko’da trend olan kripto para birimleri listesinde olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin her ikisi de kripto para birimi adına oldukça umut verici görünse de derin düşüşlere tanık olan popüler altcoinin fiyatlamasına pek bir etki göstermedi.

SOL’un Düşüş Nedeni

CoinMarketCap’ten elde edilen verilere göre, %10 oranından fazla negatif haftalık kazanç kaydettiği için SOL’un piyasa değeri açısından, ilk 10 kripto para arasında en kötü performans gösterenlerden biri olduğu belirtildi. Yazı kaleme alındığında SOL yaklaşık 30.61 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar bu performans düşüşünün olası bir nedeni olarak Solana’daki bir DeFi projesi olan Mango’nun hacklenmesinin olabileceğini öne sürdü. Kötü niyetli şahıslar Mango’nun teminatını manipüle ederek, şirketin hazinesinden önemli miktarda kredi aldı ve 100 milyon doların üzerinde bir kayba neden oldu. Ayrıca SOL’un zincir üstü ölçümleri, işlerin göründüğünden daha kötü olduğunu da ortaya çıkardı. Solana’nın geliştirme faaliyeti geçtiğimiz hafta içerisinde önemli ölçüde azaldı, bu da geliştiricilerin ağı iyileştirmede daha az çaba gösterdiği için blok zinciri için kötü bir gösterge olabilir. Ayrıca Solana’nın 12 Ekim tarihinde hacmi marjinal bir düşüş yaşadı.

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