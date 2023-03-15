Bir zamanların en gözde altcoin'lerinden olan Solana'da sular durulmuyor. İşte FTX çöküşü sonrası dibi gören altcoin'de son durum.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana ağındaki birden fazla dApp ve DEX, son birkaç gün içinde faaliyetlerde bir artış gördü. Bununla birlikte, Solana’daki faaliyetteki bu artış, zincirin bu boğa koşusuna katılması için yeterli olmayabilir.

Protokoller Göz Önüne Geldi!

Söz konusu DEX, günlük aktif kullanıcılar açısından son zamanlarda bir ATH kaydeden Drift Protokolü oldu.

Başka bir dApp Light Protokolü, olana ağındaki faaliyet açısından bir iyileşmeye tanık oldu. Protokol, ağ üzerindeki ZK SNARK’ları doğrulamakta. Yazım zamanında protokol 2 milyondan fazla işlemi tamamlamayı başarmıştı. Ancak Solana’nın protokollerinin başarısına rağmen, ağın genel TVL’si düşüş gösterdi. Yalnızca son birkaç hafta içinde 281 milyon dolardan 243,06 milyon dolara düştü.

Solana’nın TVL’sindeki düşüşe NFT’lerine olan ilgideki düşüş eşlik etti. SolanaFloor’un verilerine göre, örneğin, protokolün blue chip NFT’leri geçen ay boyunca büyümekte zorlandı. Bu durum protokolde satılan NFT’lerin toplam hacminin 119.662 dolardan 490.385 dolara yükselmesine katkıda bulundu.

İşte Solana Yorumu! Ufukta Sorunlar Mı Var?

NFT’lere olan ilginin azalması, Solana etrafında giderek artan olumsuz duygulardan kaynaklanıyor olabilir. Çok sayıda kesinti ve başarısızlıkla birlikte, kripto topluluğundaki pek çok kişi Solana ağının geleceği konusunda şüpheci hale geldi.

Aslında, SOL da bu süre zarfında zarar gördü. Santiment’in verilerine göre, SOL için işlem hacmi 3,41 milyardan 1,36 milyara düştü. Ancak fiyat oynaklığı artmaya devam etti. Daha yüksek volatilite, riskten kaçınan birçok yatırımcının SOL satın almaktan çekinmesine neden olabilir.

Ancak, Solana ağındaki geliştirme faaliyetleri son birkaç hafta içinde artış gösterdi. Geliştirme faaliyetlerindeki bu artış, Solana ağındaki geliştiricilerin GitHub’a katkıda bulunma sıklığının yüksek olduğunu gösterdi.

Bu durum, gelecekte Solana için yeni güncellemelerin ve yükseltmelerin yolda olabileceği anlamına gelebilir. Ancak, yeni yükseltme vaadi, yatırımcıların Solana’nın geleceği konusunda iyimser olmaları için yeterli olmadı. Aslında, Coinglass’ın verilerine göre, Solana’ya karşı yapılan tüm işlemlerin %52,08’i kısa pozisyonlardan oluşuyor.