Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX’in iflasına giden süreçte SOL fiyatı ciddi bir erime yaşamıştı. Çünkü SBF kendi FTT tokenini hayatta tutabilmek için büyük bir hata yaptı. Elinde kilidi açılmış SOL varlıkları satmaya başladı. Bu onun bilançosunun azalmasına ve iflasının daha hızlı ilanına neden oldu. FTX tarafından desteklenen Solana ise bu süreçten çıkıp çıkamayacağı meçhul biçimde mücadelesine devam ediyor.

Solana Son Dakika

Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar sırasında Solana ağında kayda değer bir performans veya çalışma süresi sorunu yaşanmadı. Solana Vakfı, FTX ve Alameda hakkında bugün yaptığı açıklamada vakfın platformda 1 milyon dolardan az bakiyesinin kaldığını söyledi. Ayrıca Solana Vakfının FTX borsasında tutulan SOL varlığı bulunmuyor.

Solana Vakfı, bugün itibariyle aşağıdaki varlıklara maruz kalmaktadır. Bu varlıklar FTX hesaplarında tutuluyordu.

~3,24 milyon adet FTX Trading LTD adi hisse senedi

~3,43 milyon FTT tokeni

~134,54 milyon SRM tokeni

FTX/Alameda, Solana Foundation’dan SOL‘u ilk olarak Ağustos 2020’de, Mainnet Beta’nın başlamasından altı ay sonra satın aldı. Solana Foundation‘ın FTX/Alameda’ya yaptığı SOL satışlarının toplamı 7.561.853 SOL ve bunların kilit açılışı 2025 yılında yapılacak.

Solana (SOL) Geleceği

Kilitli tokenlerin satış ihtimali en önemli detaydı. Solana Vakfı bu konuya da açıklık getiriyor.

“Kilitli tokenlar kilitli stake hesaplarına yatırılır ve kilit süresi dolana kadar zincir üzerinde transfer edilemezler. Kilitli tokenlar stake edilebilir ve daha küçük stake hesaplarına bölünebilir, ancak stake hesaplarındaki tokenlar kilit süresi dolana kadar zincir üzerinde transfer edilemez.”

Peki DeFi projesi olan Serum‘un durumu ne olacak?

“Serum topluluğu yeni bir program kimliği ile Serum’un yeni bir doğrulanmış yapısını organize etti ve dağıttı. Topluluğun ek çabaları devam etmektedir ancak yakın tarihli bir güncellemeyi ayrıca paylaşacağız”.

Solana’daki DeFi ekosisteminin durumu ne?

“Solana Vakfı tarafından yakın zamanda yapılan bir değerlendirmeye göre, Solana’daki en büyük DeFi projelerinin çoğu FTX’e sınırlı düzeyde maruz kalmış veya hiç maruz kalmamıştır. FTX’e maruz kalan projeler kesinlikle var ve bu projeler ileriye dönük bir yol bulmak için aktif olarak çalışıyor gibi görünüyor, ancak buradaki sonuçlar henüz bilinmiyor. 2022’deki DeFi ortamı zorlayıcı oldu, ancak ekosistem gelişmeye ve yenilik yapmaya devam ediyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.