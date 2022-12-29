Solana üzerinde oluşan baskı artarak devam ediyor. Son olarak Arthur Hayes altcoin'i yerden yere vurdu. Fiyatın nereye gideceği merak ediliyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL), 2022’de en iyi kripto paralar arasında en büyük kaybedenlerden biri oldu. Solana fiyatı, önemli 10 dolar fiyat seviyesinin altına düştü ve topluluğun iyileşme umudunu zorlaştırdı. Ancak bu rapor, Solana Blockchain’in bu mega krizde nereye gidebileceğini gösteriyor olabilir.

Solana TVL Oranında Düşüş

Solana 2022 yılına 172 dolar civarında bir işlem fiyatıyla girdi. Bu arada, SOL fiyatı yılbaşından bugüne %94’ün üzerinde düşerek yazım zamanında ortalama 9,43 dolar fiyattan işlem gördü. Piyasa değeri ise 3,4 milyar dolara geriledi.

Verilere göre, Solana ağının Toplam kilitli değeri (TVL) %97 oranında azaldı. SBF’nin FTX ve Alameda’daki son çöküşü, token’ı maksimum çöküş bölgesine sürükledi. Bu ikisi SOL’un en büyük destekçileri olmuştu. Bunun yanı sıra, BitMEX kripto borsasının kurucu ortağı Arthur Hayes’in Solana’yı bir Shitcoin olarak adlandırdı.

Solana, FTX çöküşünün ardından büyük sıkıntılar yaşadı. 1 milyon dolar nakit, 3,24 milyon FTX hissesi ve 3,42 FTT token’ının bu olayda zarar olarak yazıldığı bildirildi. Aynı zamanda şirket, FTX token’ına bağlı 134,54 milyon SRM token’ına de sahipti. Bununla birlikte, 50.5 milyon SOL Alameda Research bünyesinde bulunuyordu.

Solana Blockchain Buradan Nereye Gidiyor?

Raporda, Serum ve Solana’nın CLOB’unun DeFi altyapısı için kritik bir hamle olduğu belirtildi. Ancak, Serum program güncelleme anahtarı SRM DAO tarafından kontrol edilmiyordu. Bu da doğrudan FTX’ten varlık çalan bilgisayar korsanının Serum’u acımasızca güncelleyebileceği anlamına geliyordu.

Bu arada, Solana topluluğu duruma sessiz kalamadı ve hasarı iyileştirmek için Openbook dex’i yarattı. OpenBook’un, tüm geliştirmenin ağı terk etmeyi reddeden insanlardan kaynaklandığı bir DAO olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte, DAO SRM token’larını kullanıyor ancak ileride yeni bir token da oluşturulabilir.

Buradaki en önemli soru Solana’nın buradan nereye gidebileceği? Raporlara göre, Jump üzerine inşa edilen Solana Blockchain için bağımsız bir doğrulayıcı olan Firedancer, verim, sürdürülebilirlik ve verimliliği ölçeklendirecek.

Solana Labs’ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, yakın tarihli bir etkinlikte Saga telefonunu gösterdi. Openbook ise Solana DeFi’yi kurtarma misyonunda görünüyor. Bununla birlikte, Solana tabanlı bir blok zinciri oyun projesi de geliştirilme aşamasında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.