Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Solana Tek Hanelere Düştü! Arthur Hayes Altcoin’i Yerden Yere Vurdu!

Solana Tek Hanelere Düştü! Arthur Hayes Altcoin’i Yerden Yere Vurdu!

Solana üzerinde oluşan baskı artarak devam ediyor. Son olarak Arthur Hayes altcoin'i yerden yere vurdu. Fiyatın nereye gideceği merak ediliyor.
16:45
29 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL), 2022’de en iyi kripto paralar arasında en büyük kaybedenlerden biri oldu. Solana fiyatı, önemli 10 dolar fiyat seviyesinin altına düştü ve topluluğun iyileşme umudunu zorlaştırdı. Ancak bu rapor, Solana Blockchain’in bu mega krizde nereye gidebileceğini gösteriyor olabilir.

Solana TVL Oranında Düşüş

Solana 2022 yılına 172 dolar civarında bir işlem fiyatıyla girdi. Bu arada, SOL fiyatı yılbaşından bugüne %94’ün üzerinde düşerek yazım zamanında ortalama 9,43 dolar fiyattan işlem gördü. Piyasa değeri ise 3,4 milyar dolara geriledi.

Verilere göre, Solana ağının Toplam kilitli değeri (TVL) %97 oranında azaldı. SBF’nin FTX ve Alameda’daki son çöküşü, token’ı maksimum çöküş bölgesine sürükledi. Bu ikisi SOL’un en büyük destekçileri olmuştu. Bunun yanı sıra, BitMEX kripto borsasının kurucu ortağı Arthur Hayes’in Solana’yı bir Shitcoin olarak adlandırdı.

Solana, FTX çöküşünün ardından büyük sıkıntılar yaşadı. 1 milyon dolar nakit, 3,24 milyon FTX hissesi ve 3,42 FTT token’ının bu olayda zarar olarak yazıldığı bildirildi. Aynı zamanda şirket, FTX token’ına bağlı 134,54 milyon SRM token’ına de sahipti. Bununla birlikte, 50.5 milyon SOL Alameda Research bünyesinde bulunuyordu.

Solana Blockchain Buradan Nereye Gidiyor?

Raporda, Serum ve Solana’nın CLOB’unun DeFi altyapısı için kritik bir hamle olduğu belirtildi. Ancak, Serum program güncelleme anahtarı SRM DAO tarafından kontrol edilmiyordu. Bu da doğrudan FTX’ten varlık çalan bilgisayar korsanının Serum’u acımasızca güncelleyebileceği anlamına geliyordu.

Bu arada, Solana topluluğu duruma sessiz kalamadı ve hasarı iyileştirmek için Openbook dex’i yarattı. OpenBook’un, tüm geliştirmenin ağı terk etmeyi reddeden insanlardan kaynaklandığı bir DAO olduğu iddia ediliyor. Bununla birlikte, DAO SRM token’larını kullanıyor ancak ileride yeni bir token da oluşturulabilir.

Buradaki en önemli soru Solana’nın buradan nereye gidebileceği? Raporlara göre, Jump üzerine inşa edilen Solana Blockchain için bağımsız bir doğrulayıcı olan Firedancer, verim, sürdürülebilirlik ve verimliliği ölçeklendirecek.

Solana Labs’ın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, yakın tarihli bir etkinlikte Saga telefonunu gösterdi. Openbook ise Solana DeFi’yi kurtarma misyonunda görünüyor. Bununla birlikte, Solana tabanlı bir blok zinciri oyun projesi de geliştirilme aşamasında.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Son Dakika! Sonunda Bu Da Oldu! Büyük Altcoin Skandalı! Borsalardan Açıklama Bekleniyor!
Son Dakika! Sonunda Bu Da Oldu! Büyük Altcoin Skandalı! Borsalardan Açıklama Bekleniyor!
Derin Cepli Yatırımcılar Bu Altcoin’in Peşine Düştü! Veriler İnanılmaz!
Derin Cepli Yatırımcılar Bu Altcoin’in Peşine Düştü! Veriler İnanılmaz!
En Büyük Müjde! Terra Classic (LUNC) Tarih Verdi! Kemerlerinizi Bağlayın!
En Büyük Müjde! Terra Classic (LUNC) Tarih Verdi! Kemerlerinizi Bağlayın!
AirDrop İle Gönülleri Fethetmişti, Açıklama Geldi! Gözler Yeniden O Altcoin’de!
AirDrop İle Gönülleri Fethetmişti, Açıklama Geldi! Gözler Yeniden O Altcoin’de!
Dikkat! Analitik Şirketi 3 Kanıt Sundu! Bu Altcoin Yakında Patlamaya Hazır!
Dikkat! Analitik Şirketi 3 Kanıt Sundu! Bu Altcoin Yakında Patlamaya Hazır!
Beklenen Oldu! Dev Kripto Varlık Yönetim Şirketinden Kritik Solana (SOL) Kararı!
Beklenen Oldu! Dev Kripto Varlık Yönetim Şirketinden Kritik Solana (SOL) Kararı!
Büyük Tehlike! Balinalar Bu Altcoin’de Kazan Kaldırdı!
Büyük Tehlike! Balinalar Bu Altcoin’de Kazan Kaldırdı!
Binance Bu 5 Altcoin’de Noktayı Koydu: Delist Ediliyorlar
Binance Bu 5 Altcoin’de Noktayı Koydu: Delist Ediliyorlar
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kısa Vadede Buraya! LUNC Coin İçin Şok Edici Hedef! LUNC Neden Yükseldi?
Grafik Konuşuyor: Bu Altcoin Fırsat Bölgesinde!
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Güncel NFT Haberleri
Bunu da Yaptı! 2.7 Trilyon Doları Yöneten Dünyaca Ünlü Şirketten Yeni Kripto Para Hamlesi!
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Ünlü Platformdan Dikkat Çeken Rapor: En İyi DeFi Altcoin’i O!
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022