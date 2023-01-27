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Solana (SOL) Ağı İçin Şok İddia: “Artık Çok Daha Güçlü!”

Akıllı sözleşme platformu Solana (SOL) ağı, kripto para borsası FTX çöküşüyle zorlu bir sürece girmişti. Ancak bu isimden Solana adına şok iddia!
23:40
27 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana Vakfı strateji ve iletişim Başkanı Austin Federa’ya göre, kripto para borsası FTX’in çöküşünden yaklaşık iki ay sonra Solana (SOL) ağı her zamankinden daha güçlü hareket ediyor.

“Solana Daha Güçlü!”

Austin Federa yakın zaman içerisinde Youtube üzerinden yaptığı bir paylaşımda popüler akıllı sözleşme platformu Solana’nın, kripto para borsası FTX’le yakın bir ilişkisi bulunmadığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yatırımcılar arasında oluşan dış algı, Solana ağı ile FTX arasında çok yakın bir ilişki olduğu yönündeydi. Ancak durum böyle değildi.

Bununla birlikte Electric Capital’in yakın tarihli bir raporuna göre Solana ağı, kripto para ekosistemine katkıda bulunan geliştiricilerin rekor bir girişine neden oluyor. Ayrıca Austin Federa’ya göre geliştiriciler, yatırımcılara ucuz ve hızlı işlemleri kullanıcıya önermesi nedeniyle Solana ağını giderek daha fazla kullanıyor. Tanınan isim konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Solana ağı işlem kısıtlaması olmayan yeni ürün ve hizmet türleri oluşturabilir.

Solana’ya Önermeler!

Austin Federa Solana ağının geçtiğimiz yıl içerisinde ağda ciddi problemlere neden olan kesinti sorununu ele alması gerektiğini ve önümüzdeki aylarda ağın kararlılığını iyileştirmesi gereken bir dizi teknik güncellemeden bahsetti. Tanınan ismin akıllı sözleşme platformu hakkındaki önermelerinden biri ise ağdaki istenmeyen işlem miktarını azaltacak olan öncelik ücretlerinin yakın zamanda uygulamaya konması. Austin Federa ayrıca 2023 yılının sonuna kadar Solana’nın ana ağında uygulanması planlanan yeni doğrulayıcı istemcisi Firedancer’dan da bahsetti.

Öte yandan lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) Kasım 2021 tarihinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşmasının ardından art arda birçok değer kayıplarına uğradı. Ancak Bitcoin, geçtiğimiz haftalarda başlayan fiyat artışı ile yazı kaleme alındığında 23.413 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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