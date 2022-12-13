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Şok Yasak! Kanada Kripto Konusunda Türkiye’yi İzledi!

Kanada kripto paralar konusunda bu konuda Türkiye'yi takip edecek. Kurallar bugün duyuruldu.
18:05
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları beklenen yüksek volatilite günlerini başlattı. Pazar günü bunun olabileceğinden bahsetmiştik. Düşük gelen enflasyon verisi aylardır istikrarlı biçimde yönünü aşağıya çeviren enflasyonu işaret ediyor. Bugün gelen %7,1 ile enflasyon 2021 Aralık seviyesine neredeyse ulaştı. Kanada ise kripto paralar konusunda Türkiye’nin yolunu izleyerek yeni bir yasak duyurdu. Peki yasağın kapsamı ne?

Kripto Para Yasağı

Bildiğiniz üzere Türkiye merkezli kripto para borsaları kullanıcılarına kaldıraçlı işlemler yaptıramıyor. Türkiye’deki kripto para yatırımcıları global borsalar aracılığıyla marjin işlemler yapabilse de merkezi Türkiye’de olan borsalarda bunu yapamıyor. Kanada da benzer bir karar aldı ve kaldıraçlı işlemleri bugün yaptığı duyuruyla birlikte yasakladı. Kanada’nın eyalet ve bölge menkul kıymet düzenleyicileri konseyi olan Kanada Menkul Kıymet Yöneticileri (CSA), 13 Aralık’ta ülkede faaliyet gösteren kripto para platformlarına yönelik yeni bir duyuru yayınladı.

Açıklamaya göre, Kanada’da faaliyet gösteren tüm kripto trade firmaları (hem yerli hem de yabancı olanlar) herhangi bir Kanadalı müşteriye marj veya kaldıraç hizmetleri sunmalarını yasaklayan yeni genişletilmiş şartlara uymak zorundadır. Genişletilen şartlar ayrıca Kanada’daki kripto değişim hizmetleri sağlayıcılarının saklama varlıklarını platformun özel işlerinden ayırmasını gerektiriyor.

Kripto Para Kuralları

Ülkemizdeki yasağa benzer şekilde kaldıraçlı işlemleri yasaklayan Kanada, global borsaların da bu hizmeti Kanada vatandaşlarına sunmasını istemiyor. Bu hareket daha fazla ülke tarafından takip edilirse vadeli işlemlerde hacmin ciddi anlamda düştüğünü görebiliriz. Kaldıraçlı işlemler yüksek volatiliteye sahip kripto piyasaları için tecrübesiz yatırımcılara ciddi kayıplar getiriyor. Özellikle duygularıyla trade yapan yatırımcılar önemli kayıplar yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Volatilitenin arttığı günlerde 1 milyar dolara ulaşan pozisyonların ve yüz binlerce yatırımcının likidasyona uğradığını görmüştük.

CSA açıklamasında, “Saklama hizmeti sağlayıcıları genellikle Kanada, ABD veya benzer bir yargı alanında davranış ve mali düzenleme için bir denetim rejimine sahip bir mali düzenleyici tarafından düzenleniyorlarsa nitelikli olarak kabul edilecektir” dedi. Konsey, bu önlemlerin kabul edilmesine rağmen, kripto varlıkların veya kripto varlıklarla ilgili herhangi bir finansal ürünün yüksek riskli yatırımlar olduğunu vurgulayarak, yatırımcıları yalnızca CSA üyelerine kayıtlı bir platform kullanarak yatırım yapmaya çağırdı.

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