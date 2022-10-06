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Şok Gelişme! Terra Soruşturmasında İlk Tutuklama Geldi! İşte Ayrıntılar!

Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, bugün Güney Kore'den gelen son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.
14:21
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra (LUNA) krizinin yankıları sürerken, bugün Güney Kore’den gelen son dakika gelişmesi gündeme bomba gibi düştü.

Üst Düzey Terra Yöneticisi, Tutuklandı!

Seul Güney Bölge Savcılığı’nın, Terraform Labs’deki genel ticari operasyonlar başkanı Yu‘yu tutukladığı bildirildi. Böylece devam eden Terra soruşturmada ilk tutuklama, yapılmış oldu. Kore medya kuruluşu JTBC’e göre, savcılık Yu’nun kripto para ticareti yapmak ve fiyatları manipüle etmek için botlar kullandığını iddia etti. Yetkililer, Yu’yu Kore’nin Sermaye Piyasası Yasasını ihlal etmekle suçladı. Yu, yöneticinin ikinci adı; ilk ismi ise açıklanmadı. Kore’de yetkililer, gözaltına alınan kişilerin tam isimlerini çoğu zaman açıklamaz. Savcılığın Yu için de mahkeme emri talep ettiği bildirildi. Açıklamaya göre, Yu, Kwon ve altı meslektaşı için geçen ay çıkarılan tutuklama emirleri listesinde yer alıyor.

Mahkeme emri, savcıların, kişinin yargılama süresi içinde kaçabileceğini düşünmeleri halinde, bir kişiyi yargılama sırasında gözaltına almalarına izin verir. Yu’nun tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği mahkeme tarafından belirlenecek. JTBC raporuna göre, bugün en kısa sürede bir karar verilebilir. Mahkeme savcıların mahkeme emri başvurusunu onaylarsa, Yu tutuklu kalmaya devam edecek.  Yu’nun, Mayıs ayında çöken ve yaklaşık 40 milyar doların olmasına yol açan Terra ekosisteminin CEO’su Kwon’un kilit yardımcılarından biri olduğu bildirildi. Bugün erken saatlerde The Block, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın Kwon’a Kore pasaportunu 14 gün içinde iade etmesini emrettiğini bildirdi. Kwon, pasaportunu  iade edilmezse, pasaportunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Kwon, Firarda!

Sadece kripto para sektörünün değil aynı zamanda tüm dünyanın ilgi odağı olan kaçış hikayesine dair iginç iddialar ortaya atılıyor. Terra krizi, uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün Kwon için kırmızı bülten yayınlamasının ardından geçen hafta yine manşetlerde yerini buldu. Ancak, kırmızı bülten yayınlandığından beri, Kwon tutuklanmadı. Kwon’un nerede olduğu, Twitter ve Reddit dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarında önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Geçen hafta Redditte Terra patronunun Singapur’dan Kuzey Kore’ye kaçırıldığını iddia eden gönderiler vardı. Bu durum, Kwon’un yakalamasını neredeyse imkansız hale getirecek. Gönderi, 300’den fazla yorum da dahil olmak üzere çeşitli tepkileri çekti.

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