Portekiz'in en ünlü futbol kulüplerinden olan Benfica, kripto çılgınlığına katıldı ve Socios ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

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Kulüp salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin blockchain destekli destekçi katılım firması ile bir hayran tokeni başlatmak için bir anlaşma imzalayan ilk Portekizli kulüp olduklarını duyurdu.

CEO Açıklama Yaptı

SL Benfica CEO’su Domingos Soares de Oliveira, Socios.com tarafından yayınlanan bir açıklamada, dijital varlıklara çok dikkat ettiklerini belirtti ve şu açıklamada bulundu ;

“Son dönemde sektörümüzde etkili olan bir pazar. Benfica sürekli olarak hayran kitlemize olumlu bir deneyim aramaya ve sunmaya odaklanmıştır. Socios ile ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Taraftar tokenleri, sahiplerinin kulüpleriyle ilgili ısınma şarkıları veya takım otobüsünün renkleri gibi kararlara oy vermelerine olanak tanıyan yeni bir kripto para birimi türüdür.

Kulüpler tarafından yeni gelir kaynakları yaratma kaynakları olarak görülüyorlar.

Hali hazırda Manchester City, Barcelona, ​​Paris St. Germain ve diğer üst düzey kulüpler için bu tür tokenler sağlayan Socios, şimdi de Benfica’yı listeye ekledi.

Onlara göre, 2021’de ortak kulüpleri için yaklaşık 200 milyon dolar kazandılar.

Bitcoin ve diğer dijital para birimleri gibi, hayran jetonları da borsalarda alınıp satılabilir. Ayrıca, diğer kripto para birimleri ile vahşi fiyat dalgalanmaları eğilimini paylaşıyorlar.

Bireysel Olarak Sporcular Destekleniyor

Lionel Messi ayrıca, Ağustos 2021’de PSG ile imzaladığı iki yıllık sözleşmenin ardından, Fransız kulübünün bazı kripto para taraftar tokenlerini bir “hoşgeldin paketine” dahil ettiler, Socios.com’u tanıtmak için web sitesiyle Mart ayında 20 milyon dolardan fazla bir anlaşma imzaladı.

Kripto dünyası, NFL oyun kurucu Tom Brady ve NBA yıldızı LeBron James gibi diğer sporcular tarafından destekleniyor.

Messi’nin anlaşması, kripto firmaları ve futbol arasında büyüyen bir bağ dalgasının sadece bir başka parçasıydı.

Benfica, COVID-19 pandemisinin etkisiyle 17,4 milyon avroluk kayıpla 2020-21 sezonu için son 11 yılın en kötü finansal sonuçlarını açıkladı.

Taraftarların stadyumlara dönüşü, kulübün 2021-22 sezonunun ilk yarısında 31,7 milyon avroluk daha fazla kayıp açıklanması sorunun çözülmesine yardımcı olmadı.

Benfica, Socios ile yeni ortaklıklarının ardından maddi tablosunda değişim olmasını umuyor.