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Güney Kore temyiz mahkemesi, “sistemsel hatalardan” dolayı ticari kazanç sağlama fırsatını kaçıran bir grup yatırımcının bu durumundan dolayı kripto para borsası Bithumb‘ın söz konusu müşteri zararından sorumlu olduğuna hükmederek tazminat ödemesini emretti.

190 Müşteri Mağdur Oldu

Newsis’in haberine göre, karar Seul Yüksek Mahkemesi tarafından verildi. 2017 yılına dayanan dava, neredeyse tam bir gün boyunca borsada alım satım yapamadığını iddia eden 190 Bithumb müşterisinden oluşan bir grubun iddialarına dayanıyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre, 11 Kasım 2017 tarihinde, saat 22.00’den itibaren Bithumb’da işlem hacimlerinin çarpıcı bir şekilde artmasıyla platformda bir dizi hata oluşmaya başladı. Ertesi gün öğleden sonra 15.00’a kadar platformda denemesi yapılan kullanıcı işlemlerinin yüzde 50’sinden fazlasının başarısız olduğu ve müşterilerin neredeyse her işlem yapmaya çalıştıklarında hata mesajlarıyla karşı karşıya kaldıkları görüldü. Bu noktada Bithumb, sistemsel sorunları doğruladı ve aynı gün 17:31’de alım satım işlemlerinin devam etmesinden önce tüm işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

Borsanın bu duyurusundan sonra bir araya gelen müşteriler, yapmaya çalıştıkları işlemleri yapamadıkları için zarar ettiklerini iddia ederek platformu dava etmek üzere harekete geçtiler. Hata kripto para borsasından kaynaklanmasından dolayı Bithumb’un kendilerine tazminat ödemesi gerektiğini savundular.

Müşteri grubu, ilk dava açma girişimlerinden sonuç alamadılar ve bir alt mahkeme Bithumb lehine karar verdi. Ancak müşteriler, maddi ve manevi zarar gördüklerini iddia ederek ve Bithumb’ın sorunsuz hizmetler sunma yükümlülüğünü yerine getirmediğini belirterek karara itiraz etmeye karar verdi.

Kararın Gerekçesi: Endişe ve Hayal Kırıklığı

Temyiz mahkemesi, Bithumb’ın sunucu hatalarını ve sistemsel sorunları önleme girişimlerinde ihmalkar davrandığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını kabul etse de borsanın alım satım yapamayan ve umutsuzca kripto para ticareti yapmaya çalışırken fiyatlar düştüğü için “şok” yaşayan müşteriler için endişeye ve hayal kırıklığına neden olduğuna karar verdi.

Mahkeme, zararları her davacı için ayrı ayrı hesapladı ve borsanın kullanıcılara 7 bin 400 dolar ila 6 dolar arasında değişen rakamlarda tazminat ödemesine hükmetti. Şimdi her iki tarafında bir üst mahkemeye giderek kara itiraz etme hakkı bulunuyor.