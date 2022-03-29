Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Grayscale Spot Bitcoin ETF’inin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından reddedilmesi durumunda yasal bir mücadeleye hazırlanacaklarını söyledi.

Grayscale CEO’sundan Dikkat Çeken Açıklamalar

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Salı günü Bloomberg ile gerçekleştirdiği röportajda yöneltilen bir soru üzerine olası bir Grayscale Spot Bitcoin ETF‘i reddi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sonnenshein, SEC’nin Spot Bitcoin ETF’ini reddetmesi durumunda dava seçeneğinin değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorulduğunda ise “bence tüm seçenekler masada” ifadesini kullanarak yasal yollar ile mücadele edeceklerini belirtti ve yatırımcıları savunmaya devam etmenin önemine vurgu yaptı.

Sonnenshein, Grayscale’in GBTC‘yi ETF’e dönüştürmek adına şirketin tüm kaynaklarını ortaya koyduğunu ve yatırımcıları savunmaya devam edeceklerini dile getirdi:

“Grayscale ekibi, GBTC’yi ETF’e dönüştürmek adına firmanın tüm kaynaklarını ortaya koyuyor. Yatırımcıların, onları savunmaya devam edeceğimizi bilmeleri gerçekten önemli.”

SEC’ye Spot Bitcoin ETF’i Eleştirisi

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein, Vadeli Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının oldukça önemli ve heyecan verici bir gelişmenin olduğunu belirterek Spot Bitcoin ETF’lerinde farklı bir yaklaşımın olduğunu dile getirdi. Sonnenshein, asıl meselenin Spot Bitcoin ETF’in onaylanıp onaylanmayacağı olmadığını, önemli olan durumun ne zaman onaylanacağı olduğuna inandığını ifade etti. Ayrıca Spot Bitcoin ETF’lerin reddedilmesine ilişkin SEC‘ye çeşitli eleştirilen getiren Sonnenshein, ABD Başkanı Joe Biden’ın kripto düzenlemelerine ana hatlarıyla yön verecek bir yürütme emri imzalamasının da oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İlk kez 2021’de bir Vadeli Bitcoin ETF‘ini onaylamasının ardından birçok Vadeli Bitcoin ETF’ine onay veren SEC, Spot Bitcoin ETF’lerini reddederek piyasanın henüz böyle bir olgunluğa ulaşmadığını savunuyor. Grayscale’in CEO’su da bu yaklaşımın doğru olmadığını ifade ederek yasal yollar ile mücadele edeceklerini belirtiyor. SEC’nin Grayscale’in Spot Bitcoin ETF’ini onayladığını veya reddettiğini açıklayacağı karar günü ise 6 Temmuz 2022.