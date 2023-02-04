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Sinyaller Karıştı! Şubat 2023’de Popüler Borsa Coin’i Ne Yapacak?

İşlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsasının yerel varlığı ile ilgili beklentilerin hala karışık olduğu ifade edilebilir.
17:45
4 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance Coin (BNB), son aylarda ve yıllarda en köklü ve popüler kripto para birimlerinden biri olarak lanse ediliyor. İşlem hacmi bakımından Binance’in açık ara en büyük kripto para borsası olmasıyla birlikte coin, kendisini destekleyen devasa bir ağa sahip gibi görünüyor. Ocak 2023’teki yükselişler analistlere göre yine çok güçlüydü. Peki, Şubat 2023 sonunda Binance Coin (BNB) için yorumlar ne yönde?

Binance Coin (BNB) Fiyatı

Analistlerin açıklamalarına göre son haftalarda BNB fiyatı yeniden yükseliş eğilimine girdi. Yılın başında 244 ABD doları olan fiyat Ocak ayı sonunda 310 ABD dolarına yükseldi. Dolayısıyla Ocak ayında fiyat %25’ten fazla arttı. Bu artış önemliydi, ancak diğer birçok altcoin ile karşılaştırıldığında BNB’nin zayıf kaldığı ifade ediliyor.

Öte yandan yılın ilk birkaç gününde artışlar sınırlı olsa da, BNB fiyatı yılın ikinci haftasından bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Fiyat Şubat ayının ilk günlerinde yeniden 330 doların üzerine çıkmayı başardı. BNB yazının kaleme alındığı sırada 327 dolardan işlem görüyor.

Bunlara ek olarak Ocak ayında BNB fiyatındaki artış, öncelikle piyasanın güçlü yükseliş aşamasından kaynaklanıyordu. 2023’ün başında Bitcoin fiyatı hızla yükseldi. Bunun nedeni, piyasanın Amerika Birleşik Devletleri’nde düşen enflasyona verdiği olumlu tepkiydi. Ayrıca, döviz piyasasındaki pozisyonların çözülmesi ve Çin Yeni Yılı önemli artışlara neden oldu.

BNB Yorumları

Bazı analistlere göre BNB fiyatının daha fazla yükselmesi pek olası değil çünkü bazı yatırımcılar hala kripto borsasının önümüzdeki zamanlarda başarısız olacağından endişe duyuyor. Bu durum özellikle FTX iflasının ardından önem kazandı. Ayrıca, Binance platformunun pek çok aleyhtarı var ve orta vadede güveni yeniden inşa etmesi gerekebilir.

Yine de analistlerin bazılarına göre son gelişmelere dayanarak Binance Coin (BNB) olumlu bir görünüme sahip olabilir. Çünkü hem Ocak ayındaki artışlar hem de son dönemdeki olumlu fiyat gelişmeleri, önümüzdeki haftalarda daha fazla artışın muhtemel olduğunu gösteriyor olabilir.

BNB fiyatının lider kripto para ile bağlantılı olduğunu ifade eden analistler ise Bitcoin‘in direnci kırmak için yaptığı birkaç girişimin şimdi başarısız olduğunu hatırlatıyor. Direnç ne kadar uzun sürerse, fiyat düşüşü olasılığının da o kadar artacağı ifade ediliyor. Bu durumun ise BNB fiyatı üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

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