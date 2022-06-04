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Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, kripto para endüstrisinin daha fazla yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve regülasyonların önemine vurgu yaptı. Heng Swee Keat, perakende yatırımcılara da bir uyarı yaptı ve kripto para birimlerine bulaşmamaları gerektiğini belirtti.

Singapur Başbakan Yardımcısı, Kripto Para Yatırımcılarını Uyardı

Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, yakın tarihli katıldığı bir teknoloji konferansında yaptığı konuşmada kripto para birimlerinin son derece riskli bir yatırım aracı olarak nitelendirdiğini dile getirdi ve perakende yatırımcılara “kripto para birimlerinden uzak durun” çağrısı yaptı. Terra çöküşüne işaret ederek çok sayıda yatırımcının ciddi kayıplar ile karşı karşıya kaldığını dile getiren Heng Swee Keat, kripto para endüstrisinin daha fazla yasal düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek regülasyonların önemine vurgu yaptı.

Singapur Başbakan Yardımcısı Heng Swee Keat, kripto para birimlerinin riskli bir yatırım aracı olduğuna yönelik düşüncelerini dile getirse de Blockchain teknolojisinin finans sektörü üzerindeki etkisinin altını çizdi ve inovasyonu da destekleyeceklerini söyledi.

TerraUSD Çöküşü, Regülasyon Eksikliği Endişelerini Güçlendirdi

Terra blokzincirinin stabil kripto para birimi TerraUSD’nin (UST) çökmesi ile birlikte kripto ekosisteminde büyük etki yaratan bir Terra krizi meydana geldi. Bitcoin (BTC), Terra krizinin yaşandığı hafta içerisinde 24.500 dolar seviyelerine iğne atarken, yakın bir tarihte 100 dolar seviyelerini aşan LUNA ise 0,0001 dolar seviyelerine geriledi. Ardından yakın zamanda Terra 2.0 süreci başlatıldı ve eski Terra blokzinciri Terra Classic olarak ve LUNA ise LUNA Classic olarak isimlendirildi. Ancak Terra çöküşü, dünyanın dört bir yanındaki regülatör kurumların kripto endüstrisindeki endişelerini arttırdı. Son haftalarda çok sayıda ABD’li politikacı da konuya ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı ve yasal düzenlemerin önemine değindi.