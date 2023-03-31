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  •   Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!

Sıkı Tutunun! Dogecoin’i Hiç Böyle Bilmiyordunuz! Madenciler Beklenmedik Yerden Gol Atmaya Hazırlanıyor!

Madencilik denilince akla ilk gelen kripto para Bitcoin olmuştur. Ethereum'da madencilerin gözdesiydi. Peki Dogecoin madencileri neyi hedefliyor?
00:15
31 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin, Şubat ayı başında 0,010 dolar fiyatından geri döndüğünden bu yana %24 değer kaybetti. Zincir üzerindeki verilere daha yakından bakıldığında DOGE’nin yükseliş sinyalleri verdiği görülüyor. Dogecoin madencileri arasındaki son birikim eğilimi DOGE’yi başka bir uzun süreli ralliye itebilir mi?  DOGE, son fiyat sıçramasına rağmen radarın altında işlem görüyor.

Dogecoin Madencileri Gelecekteki Kazançlar İçin Konumlanıyor

Dogecoin (DOGE), 10 Mart’ta beş ayın en düşük seviyesi olan 0,065$’a ulaşmasından bu yana fiyat toparlanmasını sürdürdü. Zincir üzerindeki veriler, Dogecoin madencileri tarafından tutulan rezervlerdeki artışın, son fiyat rallisinin arkasındaki önemli bir itici faktör olabileceğini ortaya koyuyor.

Blockchain platformu IntoTheBlock’a göre, Dogecoin Madencileri Mart 2023’te rezervlerini yaklaşık 360 milyon coin artırdı. Aşağıdaki grafik, madencilerin rezervlerinin 1 Mart’ta 4,4 milyar coinden 30 Mart itibariyle 4,76 milyara yükseldiğini gösteriyor.

Madenciler, işlemleri doğrulayan ve ağın güvenliğini sağlayan düğümleri çalıştırmaları karşılığında bir ağın yerel kripto para birimiyle ödüllendirilir. Madenciler, azalan madencilik maliyetleri ve gelecekteki fiyat artışları beklentisi gibi çeşitli nedenlerle rezerv biriktirmekte olabilir. Mevcut fiyatlarla Dogecoin madencilerinin elinde 357 milyon dolar değerinde DOGE bulunuyor. Bu, DOGE piyasa değerinin yaklaşık %3,5’ine denk geliyor.

DOGE’nin bu kadar önemli bir payına sahip olmak, madencilerin yaklaşan fiyat hareketini önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla, madenciler arasındaki mevcut birikim eğilimi devam ederse, DOGE sahipleri önümüzdeki haftalarda daha fazla kazanç bekleyebilir. En önemlisi, yükseliş görünümünü doğrulayan bir başka zincir içi ölçüm, Dogecoin’i içeren büyük işlemlerde son zamanlarda görülen artış. Analiz platformu IntoTheBlock’tan alınan zincir üstü veriler, Dogecoin büyük işlemlerinin sayısının 4 Mart’taki son düşüş trendinden bu yana toparlandığını gösteriyor.

Dogecoin balinaları 4 Mart’ta değeri 100.000 doların üzerinde 587 işlem gerçekleştirdi. 30 Mart itibariyle ağdaki büyük işlemlerin sayısı %71’lik bir artışla 1.006’ya yükseldi. Dogecoin balinaları, 4 Mart’ta 587’ye düşmesinden bu yana sürekli olarak günlük 800 işlemi aştı. Bir kripto para birimini içeren büyük işlemlerin sayısı genellikle fiyatıyla pozitif ilişkilidir. Dolayısıyla, kripto balina aktivitesindeki bu kalıcı büyüme devam ederse, DOGE yakında bir fiyat artışı yaşayabilir.

DOGE Fiyat Tahmini: 0,90 Dolara Ulaşılabilir

IntoTheBlock’a göre, en iyi borsaların emir defterleri, DOGE için alım emirlerinin şu anda satış emirlerini aştığını gösteriyor. Bu durum, boğa trader’larından gelen fazla alım emirlerinin önümüzdeki haftalarda fiyat artışını tetikleyeceğini gösteriyor olabilir.

Aşağıda gösterildiği gibi, DOGE muhtemelen 0,077 dolara ulaşana kadar minimum dirençle karşılaşabilir. Bu bölge civarında, 57,16 milyon DOGE’lik bir satış duvarı ralliyi engelleyebilir. Ancak DOGE bu bölgeyi ölçeklendirirse, 130 milyon DOGE coin’in daha satışa sunulduğu 0,095 dolara kadar yükselebilir.

Yine de, DOGE 56 milyon DOGE için alım emirlerinin açık olduğu 0,066 dolar desteğini kaybederse ayılar bir düşüşü zorlayabilir. Eğer 0,066 dolarlık destek tutmazsa, DOGE 118 milyon DOGE’lik başka bir alım duvarının destek sunabileceği 0,056 dolara kadar düşebilir.

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