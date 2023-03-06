Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası kısa süre önce platformda listelenecek yeni altcoini kullanıcılarına duyurdu. 2021 sonundan bu yana agresif biçimde altcoin listelemeleri yapan Coinbase piyasa değeri 5 milyon dolar civarındaki yüksek riskli altcoinleri bir kullanıcılarıyla buluşturdu. Anlaşılan o ki yeni altcoinlerin burada listelendiğini görmeye devam edeceğiz.

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase tarafından yapılan duyuruya göre Liquid Staked ETH (LSETH) yarın borsada listelenecek. Brian daha önce kriptonun Amazon’u olma hedeflerini dile getirmişti. Yasal olarak sorun doğurmayacak tüm kripto paraların platformda işleme açılacağının müjdesini de uzun süre önce verdi. Ayda bazı dönemlerde 10’ı aşkın altcoin listeleyen borsa çok daha fazlası için çalışmalarına devam ediyor. Üstelik artık airdrop tokenlerinin ilk listelemelerini de yapmaya başladı. Bu aynı zamanda borsa için ek bir gelir kaynağı doğuruyor. Kripto kışının zorlu günlerinde Coinbase doğru olanı yapıyor ve her kanaldan kazançlarını artırmak için uğraşıyor.

Bugün de Ethereum stake eden yatırımcıların kullandığı varlıklardan biri olan Liquid Staked ETH (LSETH)’i listeleyeceğini açıkladı. Coinbase duyurusunda şunlar yazıyordu;

“Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 token) Liquid Staked ETH (LSETH) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde fonlarınız kaybolabilir. Likidite koşullarının karşılanması halinde alım satım 7 Mart 2023 tarihinde başlayacaktır. Bu varlığın yeterli arzı sağlandıktan sonra LSETH-USD işlem çiftimizde alım satım aşamalı olarak başlatılacaktır. LSETH desteği, desteklenen bazı yargı bölgelerinde kısıtlanmış olabilir. Liquid Staked ETH (LSETH) için Ethereum ağı (ERC-20 token) sözleşme adresi 0x8c1bed5b9a0928467c9b1341da1d7bd5e10b6549’dur.”

Liquid Staked ETH (LSETH)

LSETH tokenleri ilk defa Coinbase borsasında işlem görmeye başlayacak. Lido DAO ve Rocket Pool benzer stake ETH tokenlerini ihraç etti. Fakat bu yeni token LSETH onlardan farklıdır. Liquid Collective tarafından başlatılan projenin internet sitesinde ekip kendini ve projeyi şöyle tanımlıyor;

“Liquid Collective güvenli likit staking standardıdır: kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, önde gelen web3 ekiplerinden oluşan bir kolektif tarafından oluşturulmuş ve işletilen bir protokoldür. Liquid Collective, sektör katılımcılarından oluşan geniş ve dağınık bir topluluk tarafından merkezi olmayan bir şekilde yönetilecektir. Vizyonumuz merkezi olmayan internetin güvence altına alınmasında küresel katılımı güçlendirmek. Misyonumuz ise kolektif olarak en güvenilir ve güvenli likit staking standardını oluşturmaktır.”

Liquid Collective protokolü aracılığıyla ETH stake eden kullanıcılar Lido DAO sözleşmesinde STETH aldığı gibi burada da LSETH alır.