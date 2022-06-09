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Terra kurucusu Do Kwon hakkında daha fazla can sıkan detay ortaya çıkıyor. LUNA fiyatının düşüşüne sebep olan gelişmeler neler? Yeni dolaşıma sokulan LUNA’nın çok riskli bir yatırım seçeneği olduğuyla alakalı uyarılarımızı defalarca yapmıştık ve soruşturmalar derinleştikçe fiyatın beklendiği üzere düşmeye devam ettiğini görüyoruz.

Terra Son Gelişmeler

SEC, kritik görevlerde bulunan Terra çalışanları ile online görüşme gerçekleştirdi. Do Kwon tarafından yürütülen potansiyel bir kara para aklama planı ortaya çıkarıldı. Terra Luna ve UST’nin çöküşünden ve ardından Terra 2.0’ın piyasaya sürülmesinden bu yana, tüm gözler Do Kwon ve Terraform ekibindeydi.

Kurucu ve TFL (Terra Form Labs) aleyhine, bazıları güçlü kanıtlar taşıyan çok sayıda iddia ortaya attı. Güney Koreli yetkililer de TFL ve Do Kwon hakkında soruşturma başlattı. Şimdi, SEC devreye giriyor. Naver tarafından açıklanan bilgilere göre Do Kwon, Terra’nın batmak üzere olduğunu aylar öncesinden biliyordu. Görünüşe göre, o aylarda Kwon şirket fonlarından ciddi miktarda para taşıdı. Bugün FatMAN isimli Twitter kullanıcısı tarafından bunların büyük kısmı dillendirilmişti, SEC görüşmesiyle tüm bu korkunç iddiaların gerçek olduğu da doğrulandı.

Ayda 80 Milyon Dolar

Do Kwon, Terra Luna batmadan önce mümkün olduğu kadar çok parayı nakde çevirmeye çok hevesliydi. Görüşülen çalışanlar SEC’e, Do Kwon’un şirket fonlarından gizli kripto cüzdanlarına ve yabancı banka hesaplarına ayda 80 milyon dolarlık fon aktardığını doğruladı. Temel olarak, bu kara para aklamaya giriyor ve para cezasıyla soruşturmadan kurtulma ihtimali bulunmuyor.

Bu suçlamalar yeterli kanıtla desteklenirse Do Kwon ve Terra Form Labs başına ciddi bela aldı demektir. İki kuruluş, Güney Kore’de halihazırda vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya ve vergi görevlisi yaklaşık 78 milyon dolarlık vergi uzlaşması ve para cezası talep ediyor.

Güney Kore medyasından gelen diğer raporlar, Do Kwon ve TFL’nin, Luna ve UST çöküşünden aylar önce Terra’nın duvara toslayacağını bildiğini söylüyor. Görüşülen çalışanlar Kwon’u Terra ekosisteminin tasarım kusurlarıyla ilgili potansiyel tehlike konusunda uyardıklarını doğruladılar, ancak Kwon uyarıları görmezden geldi ve kara para aklamaya devam etti. Ayrıca FatMAN tarafından ortaya atılan bazı iddialara göre riskler konusunda ısrar eden çalışanlara baskı uygulandı ve işten atılmakla tehdit edildiler.

Dün Terra Anchor Developer %20’lik faizin UST’nin çöküşüne sebep olduğunu doğruladı. Kwon’u faiz oranlarının riski konusunda uyardığını ancak umursanmadığını söyledi.