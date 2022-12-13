Okuma Süresi: 2 Dakika

İflas eden kripto para borsası FTX’in davasında kritik açıklamalar ardı ardına geliyor! ABD Savcısı Damian Williams FTX’in bir ay önce çöktüğünü ve “milyarlarca dolarlık müşteri değerini yok ettiğini” belirterek sözlerine başlamasının ardından bir kritik duyuruda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan geldi!

SBF İddianamesi!

ABD Savcısı Damian Williams duruşmaya başladığı sert sözlerin ardından kripto para borsası FTX’in çöküşünden ve milyonlarca yatırımcının mağdur olmasına neden olan isim olarak nitelendirilen Sam Bankman-Fried’ın iddianamesinde toplam sekiz ayrı suçlama olduğunu belirterek dördünün suistimal alanını özetlediğini belirtti. ABD Savcısı Damian Williams açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu suçlamalara geçen hafta Çarşamba günü izin verdim. Büyük jüri Cuma günü SBF’yi suçladı. İddianamede 8 suçlama var ancak etkili bir şekilde dört suistimal alanını özetleyen iddialar ise şu şekilde;

FTX com müşterilerini dolandırmak

Alameda’ya borç verenleri dolandırmak

FTX’te yatırımcıları dolandırmak

Kampanya finansmanı ihlalleri

Bununla birlikte ABD Savcısı Damian Williams dakikalar öncesinde yaptığı açıklamalarında SBF’nin siyasi adaylara yaptığı bağışların müşteri fonlarından geldiğini de belirtti. Savcı konu hakkında şunları söyledi:

Bu katkılar, aslında Alameda Research’ün çalınan müşteri parasıyla finanse edildi.

SEC’den Kritik Uyarı!

Öte yandan Sorumlu FBI Direktör Yardımcısı Michael Driscoll, SBF’nin başrol oynadığı FTX çöküşünde şirketin eski CEO’sunun müşterilerini “avladığını” ileri sürdü. Ayrıca SEC İcra Şefi Gurbir Grewal, SEC’in FTX ve SBF’ye yönelik şikayetini gözden geçirerek şirketin beyanlarının çoğunu “yanlış ve yanıltıcı” olarak nitelendirerek kripto para borsalarına yönelik kritik uyarılarda bulundu. Gurbir Grewal, SEC Başkanı Gary Gensler’ın borsalar için belirttiği uygun koşulları sağlamadığı taktirde İcra Bölümü’nün görevini yerine getirmekten çekinmeyeceğini dile getirdi. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: