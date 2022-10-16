Binance borsasının ardından popüler rakiplerinden biri de müjdeyi verdi. Ciddi miktarda token yaktı.

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Kısa süre önce Binance borsasının yüz milyonlarca dolarlık BNB yakımını duyurmuştuk. Bu sefer rakibi açıkladı. En büyük kripto para borsalarından biri kendi tokeni için yakım yaptı. Aylık operasyon raporunda duyurulan yakım fiyata şimdilik pek etki etmedi. Zaten 1 aylık dönemde birkaç kat değerlenen altcoin aşırı alım bölgesine ulaşmıştı.

Huobi Token (HT)

Eylül 2022’de Huobi Global 411.000 HT (yaklaşık 1,863 milyon USDT değerinde) yaktı. Bu rakam ağustos ayındaki yakıma göre %1,23 oranında daha azdı. Son token yakımıyla birlikte toplam yakılan HT miktarı 295,5 milyona ulaştı. Ayın HT deflasyon oranı %0,19 olarak duyuruldu. Hesaplama aşağıdaki formüle göre yapıldı.

HT deflasyon oranı = (411.000 HT yakılan miktar * (%15/%20) /önceki dönemin dolaşımdaki toplam miktarı (162,992 milyon HT)

Son hareketin ardından mevcut arz 204.490.828’e düştü. Sirkülasyondaki miktar ise 162.683.587 adetti. HT token sahiplerinin sayısı geçtiğimiz ay %4,45 oranında düştü. Büyük ihtimalle bu ay duyurulan hakim ortağın hisse satışıyla token yatırımcılarının sayısı da arttı.

Huobi Token (HT) Yorum

Son 30 günde 3,84 dolar ile 8,15 dolar arasında dalgalanan HT Token fiyatı büyük satın alma duyurusuyla önemli ölçüde artmıştı. Bundan 6 gün önce verilen müjde, altcoinin hızla değer kazanmasını sağladı. Kripto paralardaki genel düşüşe rağmen aynı dönemde %212 oranında arttı. Huobi Global’in cirosu Eylül 2022’de 60,05 milyar doları aştı. TokenInsight’ın verilerine göre, Huobi Global‘in spot ve türev ürünlerinin Eylül ayındaki cirosu 60,05 milyar doları aştı.

Eylül ayında Huobi Global ABY, XNO, METIS, TON, USN, VINU, ERG, SKEB, MMF, IPV, SWEAT, ETHW, ETF, MPLX, EUROC, WBT, SYLO, SOUL, WAXL, INR, UNQ, DFX, BRISE, ORBS ve UFT tokenleri listeledi. Huobi yeni bir hakim ortağa sahip olduğu için kripto para kışını kolayca atlatabileceğini düşünüyor. Fiyat hali hazırda %200 oranında artmış olsa da belirsizliklerin ortadan kalmasıyla uzun vadede iyi bir performans gösterebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.