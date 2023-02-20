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Sıcak Gelişme: Hayırlı Olsun! CZ Yeni Hedefini Belirledi! O Borsa Olayı Uzatırsa Başı Ağrıyabilir!

SEC ve Kraken arasında gerçekleşen mücadeleye güçlü bir isim yorumlarıyla katıldı. Binance borsasının CEO'su CZ konu hakkında yorum yaptı.
12:50
20 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz hafta Kraken ve SEC arasında bir çok olay yaşandı. Yaşanan olaylar sonucunda borsa, stake işleminin sona erdirileceği ile ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz dakikalarda ise Binance borsası CEO’su CZ yaptığı açıklamayla Kraken borsası CEO’su Jesse Powell’ı hedef aldı.

CZ Açıklama Yaptı

CZ, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada bazı konulara vurgu yaptı ve şunları söyledi:

Offshore kelimesi. @jespow offshore kelimesini oldukça sık kullanıyor. İşte benim geribildirimim. Offshore terimi aşırı dar görüşlü, benmerkezci, daha geniş resmi gözden kaçıran ve sektörümüzün gelişimine yardımcı olmayan bir terim gibi görünüyor.

Kıyı ötesi bir perspektiften bakıldığında, tartışılan konu, http://FTX.US bir kıyı ötesi borsadır. SBF ve FTX’in kilit yöneticileri Amerikalı. Zamanlarının ve çabalarının önemli bir kısmını ABD’de lobicilik yaparak geçirdiler. Bu durum dolandırıcılık yapılmasını engellememiştir.

On-shore ile diğer herkes arasında bir ayrım yapmak benmerkezci ve biraz da kibirli bir yaklaşımdır. Herkes kendi bakış açısına göre kıyıdadır. Biz herkesten daha iyiyiz demek daha iyi bir sektör inşa etmek için her derde deva değildir.

Her yerde iyi ve kötü insanlar vardır. Çeşitliliği ve açıklığı kucaklamak daha iyi bir sonuca yol açacaktır. Her türlü aşırı genelleme özellikle başkalarına karşı ters etki yaratır ve olumsuzdur. Buna karşı dikkatli olalım.

Jesse’ye sektör için yaptıklarından ve her zaman fikrini söylemesinden dolayı saygı duyuyorum. Ancak bu sefer, umarım onun yararına olur diye, bunu belirtmek zorundayım. Bu kadar doğrudan söylediğim için özür dilerim. Kötü bir niyetim yok. Blockchain’in sınırları yoktur. Gelin birlikte daha iyi bir DÜNYA inşa edelim.

Bitcoin Son Durum

Geçtiğimiz hafta Bitcoin için dalgalı bir hafta geçti. Fiyat birden çok kere 25.000 direncini kırdı ama tutunamadı. Pazar akşamı boğalar tarafından yeniden bir atak gerçekleşti lakin 25.000 dolar üzerinde yine de fiyat tutunamadı. Pazartesi öğlen itibariyle Bitcoin fiyatı 24.430 dolar seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Bunun yanı sıra altcoin’lere bakıldığında bazı altcoin’lerde yaşanılan yükselişlerin dışında piyasanın geneli stabil bir görüntü sergiledi ve Bitcoin’de  yaşanan dalgalı hareket altcoin’lere pek de yansımadı.

SorumlulukReddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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