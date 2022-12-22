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  •   Sıcak Gelişme: Gary Gensler Açıklamasıyla Kripto Paraları Ateşe Attı! Kripto Paralara Savaş Mı Açtı?

Sıcak Gelişme: Gary Gensler Açıklamasıyla Kripto Paraları Ateşe Attı! Kripto Paralara Savaş Mı Açtı?

Sam Bankman-Fried davasında sıcak gelişmeler birbiri ardına yaşanırken SEC başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamayla dikkatleri üstüne çekti.
22:51
22 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz Kasım ayı boyunca tüm piyasayı içinden çıkılamaz bir kaosa sürükleyen FTX davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bahamalar’dan Amerika’ya iadesi konusunda tüm çabasını ortaya koyan ve bunun gerçekleşmesini sağlayan Sam Bankman-Fried hakkında bir karara varıldı. Bu karar sonrasında hiç beklenmedik bir şekilde SEC başkanı Gary Gensler konuya cevap verircesine bir açıklama yaptı.

Gensler’in Açıklamaları Ne Anlama Geliyor?

Kripto paralar üzerinde düzenleyiciliği ve denetleyiciliği en üst düzeye çıkartma isteğiyle bilinen Gary Gensler geçtiğimiz dakikalarda kripto dünyasında çok büyük olayların tetikleyicisi olabilecek kadar önemli bazı açıklamalarda bulundu.

Genslerin açıklamaları ise şu şekilde oldu:

SEC tarafından kripto baskısı daha yeni başlıyor. Kripto şirketleri müşteri fonlarını ayırmak için daha fazlasını yapmalı. Kriptografik (on-chain) rezerv kanıtı raporları yetersiz. SEC’in kripto baskısı daha yeni başlıyor.

Bu açıklama sonrası hali hazırda büyük bir ayı sezonu içerisinde bulunan kripto paralar 2023 yılıyla birlikte daha büyük bir baskılarla ve sınırlamalarla karşılaşacakmış gibi görünüyor. SEC başkanı Gensler bu açıklamalarıyla birlikte SEC’in gelecekteki olası tutumu hakkında şimdiden tüm dünyayı aydınlatmış olabilir.

Sam Bankman-Fried Davasında Son Durum

Yapılan açıklama öncesinde tüm kripto dünyasını şok edecek bir gelişme yaşandı. Amerika’ya iadesi sonrası durumu görüşülen Sam Bankman-Fried hakkında ABD savcıları tarafından 250 milyon dolarlık kefalet teklifinde bulunuldu.

Bu durum akıllara SBF’nin avukatının iade talebi hakkında yaptığı yorumları getirdi. Avukat SBF’nin kendi iadesi konusunda sabırsızlandığını belirtmişti. Görünen o ki bunun sebebi davanın seyri hakkında bazı beklentilere sahip olmasıymış. New York yargıcı bu yaşananlardan sonra kafelet senedini onayladı ve ardından şok bir açıklama daha geldi.

ABD’li yargıç Gorenstein’ın açıklamasına göre Sam Bankman-Fried’ın kaçma riski düşük görüldü ve mali suçlar açısından kamu adına tehlike arz etmediği belirtildi. Tüm bu yaşananlardan sonra olayların nasıl süreceği ise merak konusu olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor.

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