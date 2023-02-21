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Sıcak Gelişme: Fiyata Sakın Aldanmayın! Coinbase Bombayı Patlattı Ve Ekledi: Listeliyoruz!

Coinbase 2023 yılında ardı arkası kesilmeyen listeleme haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda yeni bir haber geldi.
21:07
21 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılına hareketli bir giriş yapan Coinbase borsası için haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda Coinbase Assets Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu coin işlem listesine dahil olacak.

Hangi Altcoin Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, EURO Coin (EUROC) için listeleme yapacağını konu ile ilgili bir tweet paylaşarak duyurdu. Hemen ardından coin’de gözle görülür anlık bir yükseliş yaşandı ama ardından fiyat normal seviyesine çok hızlı bir şekilde geri döndü.

Fiyatta yaşanılan anlık hareket bir yana, yatırımcıların Euro Coin’in (EUROC), euronun değerine bağlı fiat destekli bir stablecoin olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekir. Bu durum düşünüldüğünde coin’de yaşanılacak fiyat hareketlerinin kripto piyasalarından önce reel piyasaya bağlı olacağını yine yatırımcıların göz önünde bulundurması gerekir.

Açıklamanın Detayları

Twitter üzerinden geçtiğimiz dakikalarda yapılan açıklama ise şu şekilde oldu:

Coinbase, Ethereum ağında (ERC-20 token) Euro Coin (EUROC) için destek ekleyecektir. Bu varlığı diğer ağlar üzerinden göndermeyin, aksi takdirde fonlarınız kaybolabilir. Bu varlık için gelen transferler şu adreste mevcuttur:

Ticaretin desteklendiği bölgelerde @Coinbase & @CoinbaseExch.

Likidite koşullarının karşılanması halinde alım satım 22 Şubat 2023 tarihinde TSİ 09:00’da veya sonrasında başlayacaktır. Bu varlığın yeterli arzı sağlandığında, EUROC-USD ve EUROC-EUR işlem çiftlerimizde alım satım aşamalı olarak başlatılacaktır. EUROC desteği, desteklenen bazı yargı bölgelerinde kısıtlanabilir. Coinbase, Deneysel etiketi ile EUROC için destek ekleyecektir.

Kripto Para Piyasası Genel Durum

25.000 dolar seviyesini bir çok kez kıran ama burada kalıcı olamayan Bitcoin gün içerisinde Rusya tarafından gelen açıklamaların ardından gözle görülür bir düşüş yaşadı 24.350 dolar seviyelerine kadar geriledi. Şu anda fiyata bakıldığında ise 24650 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.

Altcoin tarafı incelendiğinde ise gün içerisinde yaşanan düşüşlerin aksine haberin yazıldığı saat itibariyle bir çok kripto parada işlemlerin rengi yeşile dönmüş görünüyordu. Bu durum yatırımcıları mutlu edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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