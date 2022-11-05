Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase listeleme yol haritası, kripto para borsasının büyüyen ve desteklenen dijital varlıkların çeşitli değerlendirmeler uygulanarak oluşturulan kripto para projelerinden oluşuyor. Dev borsa yayınladığı yeni bir duyuruda, bu altcoini listeleyeceğini duyurdu! Henüz piyasaya sürülme aşamasında olan altcoin için bu durum ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar!

HFT Listeleniyor!

Dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri olan Coinbase geçtiğimiz aylarda bünyesine eklediği özelliği ile borsada listelenmeden önce planlanan projeleri yatırımcılara duyuran bir özellik getirmişti. “Listeleme yol haritası” olarak bilinen özellik yeterli düzeyde güvenlik araştırmalarından geçmiş ve büyüme oranının devam etmesi öngörülen kripto para projelerinin borsada listelenmesinin öncesinde şeffaflığı artırmak ve piyasa ile iletişim kurmak için oluşturuldu. Dünya devi kripto para borsası az önce yaptığı açıklamalara göre, yatırımcıları profesyonel piyasa yapıcılarla bir araya getirmeyi hedefleyen proje olan Hashflow Token’ı (HFT) listeleme yol haritasına eklediğini duyurdu. Kripto para projesini geçtiğimiz günlerde hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance’da, Launchpool’da kullanıma sunacağını açıklamıştı. Binance, 01/11/2022 TSİ 03.00’dan itibaren 30 gün boyunca Hashflow’u farmlamak için BNB ve BUSD’lerini ayrı havuzlarda stake edebileceklerini bildirerek 07/11/2022 TSİ 16.00’da ise inovasyon bölgesinde listeleyeceğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından projenin fiyatlaması hangi yönde olacak henüz bilinmiyor. Ancak genellikle bu tür duyuruların ardından projelerin fiyatlarında ciddi değişiklikler görülmüştü.

Hashflow Token (HFT) Nedir?

Hashflow, zincir üzerindeki kullanıcıları en iyi piyasa yapıcılarına bağlayan bir protokol. Belirtilen akışı mutlak temellerine kadar basitleştiren Hashflow, son derece düşük işlem ücretleri ile, birden fazla dünyanın en iyi kripto piyasa yapıcısı ve maksimum sermaye verimliliği sunmayı hedeflediğini belirtiyor. Hashflow Token ise yatırımcıları profesyonel piyasa yapıcılarla buluşturan merkeziyetsiz kripto para borsası Hashflow’un yerel varlığı konumunda. Ayrıca proje bir DeFi olduğu için, karşılıklı olarak bir güven gerektirmez.