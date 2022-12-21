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ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase biraz önce müjdeyi verdi. Artık onayı aldı. COIN hissesi güne yüzde 1 artışla başladı. Kripto para borsaları devam eden regülasyon çalışmalarının ortasında otoritelerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Birçok devlet, kripto para şirketlerinin alması gereken lisanslar oluşturdu. İrlanda da bunlardan biri.

Coinbase Son Dakika

Coinbase, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak İrlanda Merkez Bankası’na başarıyla kaydoldu. Cormac Dinan ise İrlanda ülke direktörü olarak duyuruldu. 2022, Coinbase’in uluslararası genişlemesi için anlamlı bir yıl oldu ve sona ermeden önce, son müjdeyi de verdiler. Coinbase‘e İrlanda Merkez Bankası tarafından Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak faaliyet göstermesi için onay verildi, bu da Coinbase’in İrlanda’dan Avrupa’daki ve uluslararası bireylere ve kurumlara ürün ve hizmet sağlamaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Coinbase müjdeyi şu mesajla verdi;

“Coinbase’in İrlanda operasyonları artık yeni Ülke Direktörümüz Cormac Dinan’ın eli altında olacak. Cormac, bu göreve 20 yılı aşkın finansal hizmet ve fintech deneyimini getiriyor ve onu aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bu VASP kaydı, Coinbase İrlanda’nın Ceza Adaleti Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Yasası 2010’a (değiştirildiği şekliyle) tabi olacağı ve en yüksek uyum standartlarına olan bağlılığımızı gösteriyor. VASP kaydı iki Coinbase kuruluşunu kapsamaktadır: Her ikisi de İrlanda merkezli olan Coinbase Europe Limited ve Coinbase Custody International Limited.”

Coinbase Europe, Avrupa’daki müşterilere kripto alım satım hizmetleri sağlarken Coinbase Custody International, Avrupa’daki Kurumsal müşterilere kripto saklama hizmetleri sunmaktadır.

Coinbase Avrupa

Artık ABD’nin en büyük kripto para borsası Avrupa pazarında daha emin adımlar atabilecek. FTX’in çöküşüyle birlikte Binance, Coinbase, OKX gibi diğer borsalar daha fazla pazar payına sahip hale geldi. Ancak merkezi borsalardaki devam eden iflas endişesi yatırımcıları borsalardaki varlıklarını çekmeye itiyor. ABD tarafından denetlenen ve hali hazırda borsada işlem gören bir şirket olan Coinbase halka açık olduğu için daha güvenilir kabul edilebilir.

Bu VASP tescili, Coinbase Ireland Limited’in İrlanda Merkez Bankası tarafından elektronik para kurumu (EMI) olarak faaliyet göstermek üzere daha önce yetkilendirilmesini takip ediyor. Bu, Coinbase’in elektronik para çıkarmasına, elektronik ödeme hizmetleri sağlamasına ve üçüncü taraflar için elektronik ödemeleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Coinbase, İrlanda, Birleşik Krallık ve Almanya’daki özel merkezleri aracılığıyla yaklaşık 40 Avrupa ülkesindeki müşterilerine hizmet vermektedir. Yerel düzenlemelere uygun olarak birçok büyük pazarda ek kayıtlar veya lisans başvuruları devam etmektedir.