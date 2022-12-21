Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Sıcak Gelişme! Coinbase Müjdeyi Verdi, Onay Alındı!

ABD'nin en büyük kripto para borsası müjdeyi verdi, hisseleri güne yükselişle başladı.
17:38
21 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’nin en büyük kripto para borsası Coinbase biraz önce müjdeyi verdi. Artık onayı aldı. COIN hissesi güne yüzde 1 artışla başladı. Kripto para borsaları devam eden regülasyon çalışmalarının ortasında otoritelerin taleplerine cevap vermeye çalışıyor. Birçok devlet, kripto para şirketlerinin alması gereken lisanslar oluşturdu. İrlanda da bunlardan biri.

Coinbase Son Dakika

Coinbase, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olarak İrlanda Merkez Bankası’na başarıyla kaydoldu. Cormac Dinan ise İrlanda ülke direktörü olarak duyuruldu. 2022, Coinbase’in uluslararası genişlemesi için anlamlı bir yıl oldu ve sona ermeden önce, son müjdeyi de verdiler. Coinbase‘e İrlanda Merkez Bankası tarafından Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı (VASP) olarak faaliyet göstermesi için onay verildi, bu da Coinbase’in İrlanda’dan Avrupa’daki ve uluslararası bireylere ve kurumlara ürün ve hizmet sağlamaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Coinbase müjdeyi şu mesajla verdi;

“Coinbase’in İrlanda operasyonları artık yeni Ülke Direktörümüz Cormac Dinan’ın eli altında olacak. Cormac, bu göreve 20 yılı aşkın finansal hizmet ve fintech deneyimini getiriyor ve onu aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bu VASP kaydı, Coinbase İrlanda’nın Ceza Adaleti Kara Para Aklama ve Terör Finansmanı Yasası 2010’a (değiştirildiği şekliyle) tabi olacağı ve en yüksek uyum standartlarına olan bağlılığımızı gösteriyor. VASP kaydı iki Coinbase kuruluşunu kapsamaktadır: Her ikisi de İrlanda merkezli olan Coinbase Europe Limited ve Coinbase Custody International Limited.”

Coinbase Europe, Avrupa’daki müşterilere kripto alım satım hizmetleri sağlarken Coinbase Custody International, Avrupa’daki Kurumsal müşterilere kripto saklama hizmetleri sunmaktadır.

Coinbase Avrupa

Artık ABD’nin en büyük kripto para borsası Avrupa pazarında daha emin adımlar atabilecek. FTX’in çöküşüyle birlikte Binance, Coinbase, OKX gibi diğer borsalar daha fazla pazar payına sahip hale geldi. Ancak merkezi borsalardaki devam eden iflas endişesi yatırımcıları borsalardaki varlıklarını çekmeye itiyor. ABD tarafından denetlenen ve hali hazırda borsada işlem gören bir şirket olan Coinbase halka açık olduğu için daha güvenilir kabul edilebilir.

Bu VASP tescili, Coinbase Ireland Limited’in İrlanda Merkez Bankası tarafından elektronik para kurumu (EMI) olarak faaliyet göstermek üzere daha önce yetkilendirilmesini takip ediyor. Bu, Coinbase’in elektronik para çıkarmasına, elektronik ödeme hizmetleri sağlamasına ve üçüncü taraflar için elektronik ödemeleri gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Coinbase, İrlanda, Birleşik Krallık ve Almanya’daki özel merkezleri aracılığıyla yaklaşık 40 Avrupa ülkesindeki müşterilerine hizmet vermektedir. Yerel düzenlemelere uygun olarak birçok büyük pazarda ek kayıtlar veya lisans başvuruları devam etmektedir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Son Dakika! FTX Kurucusu İçin Beklenen Karar Verildi!
Son Dakika! FTX Kurucusu İçin Beklenen Karar Verildi!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Son Dakika! Binance Borsasına Altcoin Kurucusu Dava Açacak!
Sıcak Gelişme! Ethereum (ETH) Delist Duyurusu!
Sıcak Gelişme! Ethereum (ETH) Delist Duyurusu!
Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!
Müşterilerin 900 Milyon Doları İçeride Kaldı! İşlemlerin Durduğu Borsadan Yeni Açıklama!
Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek
Kripto Para Borsasının CEO’su: Bu 3 Şey Bitcoin ve Altcoin’lerde Bekleneni Getirecek
Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü
Bu Da Oldu! Dev Kripto Para Borsası O Altcoin’in Gerisine Düştü
Coinbase CEO’suna Göre Kripto Para Düzenlemeleri Bu Şekilde Olmalı!
Coinbase CEO’suna Göre Kripto Para Düzenlemeleri Bu Şekilde Olmalı!
Şok Hamle! Binance Satın Alıyor Bu Altcoin Uçuyor!
Şok Hamle! Binance Satın Alıyor Bu Altcoin Uçuyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022