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Kripto paralarda gündem son derece yoğun sadece son birkaç saatte birçok önemli gelişme yaşandı. CZ şimdi de Coinbase ve Grayscale şirketlerini hedef alıyor. FTX iflas davası başladı ve ilk gün duruşması yapıldı. Kısa süre önce de 112 milyon dolarlık kripto para Bitfinex borsasına gönderildi. Peki ama neden?

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Yoğun gündem bize kripto paraların bir süre daha baskı altında olacağını söylüyor. Pekin artan Covid vakaları nedeniyle yeniden bazı kısıtlamalara gidiyor. CZ en büyük Bitcoin şirketi Grayscale ve ikinci büyük borsa Coinbase’i hedef alan (hedef almıyorum sadece yanlış gördüğüm şeyleri sorguluyorum diyor) paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımların geleceği zaten FTX çöküşü sonrası yaptığı “artık susmayacağım, iddia da olsa şüpheli şeyleri sorgulayacağım, rakiplerim hakkında konuşmamayı bıraktım” açıklamasından belliydi.

Tüm bunlar olurken 121.000 ETH tutan bir cüzdan 100.000 ETH’yi Bitfinex sıcak cüzdanına gönderdi. Bu acaba satış mı geliyor sorularını beraberinde getirdi. Yazı hazırlandığı sırada ise 43.000 ETH yeni açılmış iki adrese paylaştırıldı. Bu marjin işlemlerde veya satışta kullanılabilir.

Güncelleme: CZ, Coinbase hakkındaki paylaşımını 21:36’da sildi.

Kripto Para FUD

Bugünlerde o kadar fazla FUD yayan gelişme oluyor ki, bazı yatırımcılar bu gelişmelerin dillendirilmesinin piyasayı düşürdüğüne inanıyor. Özellikle kripto paralarla yeni tanışan 1-2 yıllık geçmişi olan taze yatırımcılar olaylardan daha çok bu olayların duyurulmasına tepki gösteriyor. Örneğin CZ tarafından yapılan paylaşım son derece yanlış ve korku yayan bir hamleydi. BTC fiyatı 16.200 dolar desteğinin üzerinden 16.000 dolar seviyesine geriledi. Halka açık bir şirkete karşı yaptığı paylaşım bir nevi saldırı ve SEC bu konunun üzerine gidebilir.

Öte yandan FTX saldırganı (herkes SBF olduğunu düşünüyor) yaklaşık 180 milyon dolarlık daha ETH varlığı BTC’ye dönüştürüp satmaya hazırlanıyor. Bugün durulsa da hafta sonu gelen düşüşün bir sebebi de buydu. Diğer bir FUD, Genesis’in acil likidite ihtiyacıyla ilgiliydi. Şirket 1 milyar dolarlık talebini bu gece 500 milyon dolara düşürdü. Binance bu parayı vermeye niyetliyken ticari anlaşmazlıklara neden olabileceği için geri adım attı. Yatırımcılar muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta daha şok edici bazı gelişmeler görecek. En azından son birkaç günün gündemi buna işaret ediyor.