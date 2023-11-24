Altcoin

Sıcak Gelişme! Bu Altcoin Token Yakmaya Başladı! Fiyat Sert Yükseldi

Özet

  • Kripto para birimi LooksRare fiyatı son 24 saatte yüzde 42 arttı.
  • Fiyat 0,12 dolar seviyelerine geldi.
  • Fiyat artışının arkasındaki neden token yakımı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para dünyasında bugün önemli bir gelişme olarak LooksRare fiyatındaki ani artış dikkat çekiyor. Yazının yazıldığı sırada token fiyatının 0,12 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Artış oranı yüzde 42 seviyesine ulaşmış durumda. Peki bu artışın ardındaki temel faktör ne? Gelişmelere bakalım.

İçerikler
LooksRare’de Token Yakımı Fiyatı EtkilediKripto Para Birimlerinde Token Yakma

LooksRare’de Token Yakımı Fiyatı Etkiledi

Kripto para birimi LOOKS’da yükselişin ana nedeni token yakımı. Kripto para biriminin X’teki paylaşımı bu duruma dikkat çekiyor. Paylaşımda token yakımının başladığı ve LOOKS arzına artık elveda demenin vaktinin geldiği belirtildi.

LOOKS cointurk

Platform, ‘INFILTRATION’ etkinliğinde bakım için kullanılan LOOKS token’larının yüzde 25’inin imha edileceğini, toplam ücretlerin yüzde 50’sinin ise piyasadan LOOKS’u geri almak için kullanılacağını belirtti.

Gelişmenin ardından fiyattaki artış özellikle dikkat çekti. Bu durum kripto para topluluğunun da yorumlar yapmasını sağladı. LooksRare’nın yukarıdaki paylaşımına çok fazla yorum geldi. Yorumların ortak özelliği, kripto para biriminin 1 dolara doğru yolculuğunun başladığı şeklinde. LooksRare’in şu anda piyasada dolaşımda olan 961 milyon 240 bin 353 token’ı var. Token’ın maksimum arzının 1 milyar olduğu görülüyor.

looksrare cointurk

Kripto Para Birimlerinde Token Yakma

Token yakma, bazı kripto para projelerinde görülen bir mekanizma. Buna göre projeler, kendi kripto paralarını kalıcı olarak dolaşımdan kaldırarak toplam arzı azaltmak için kullanıyorlar. Token yakmanın ardındaki ana düşünce, kıtlık yaratmak ve kalan token’ların değerini artırmak.

Bir proje belirli sayıda token’ı yakarsa toplam arzı da etkili bir şekilde azaltmış oluyor. Bu durum o kripto para birimini daha değerli hale getiriyor. Böylece bugün LOOKS örneğinde olduğu gibi fiyatta ani artışlar olabiliyor.

Kripto para dünyasında yer alan kişilerin bilmesi gereken bir konu token yakımlarının fiyatlarda kesin bir artışa neden olmayacağı. Çünkü burada piyasa duyarlılığının da önemli etkilerinin olduğunu belirtelim. Token yakım mekanizmasının stratejik bir hamle olduğu doğru fakat bu durumu takdir edecek olanlar yine yatırımcılar.

Eğer yakım mekanizması bir temele oturtulamaz ise bu durum kripto para yatırımcılarını bir şüpheye itebilir. Bu yüzden token yakma, fiyat dinamiklerini etkilemek için bir araç olabilirken, başarısı projenin ve kripto piyasasının daha geniş bağlamına bağlı.

You Might Also Like

Dev Altcoin İçin Yüzde 5000’lik Dev Hedef! 25 Dolara Koşuyor!

Gözünüz Kulağınız Bu Altcoin’lerde Olsun! İşte Yıl Sonuna Kadar Yatırımcısını Zengin Edebilecek 5 Coin!

Popüler Analist Radarındaki Üç Altcoini Paylaştı! Bu Projelere Dikkat!

Ethereum (ETH) 3.000 Dolara Mı Gidiyor?

Tether ve Bitfinex Geri Adım Attı, Kripto İçin Güzel Gelişme

Bu Haberi Paylaş
By Dr. Mesut İnan
Follow:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Gözünüz Kulağınız Bu Altcoin’lerde Olsun! İşte Yıl Sonuna Kadar Yatırımcısını Zengin Edebilecek 5 Coin!
Bir Sonraki Yazı Dev Altcoin İçin Yüzde 5000’lik Dev Hedef! 25 Dolara Koşuyor!
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Santiment Açıkladı! Bitcoin’in 40.000 Dolar Olmasını Bu Gelişme Besleyecek
BITCOIN (BTC)
Dev Altcoin İçin Yüzde 5000’lik Dev Hedef! 25 Dolara Koşuyor!
RIPPLE (XRP)
Gözünüz Kulağınız Bu Altcoin’lerde Olsun! İşte Yıl Sonuna Kadar Yatırımcısını Zengin Edebilecek 5 Coin!
Altcoin
Bitcoin Lightning Cüzdan Sağlayıcı Wallet of Satoshi’den Tepki Çeken Adım
Haberler
Lost your password?