Sıcak Gelişme! Bu Altcoin Token Yakmaya Başladı! Fiyat Sert Yükseldi

Kripto para dünyasında bugün önemli bir gelişme olarak LooksRare fiyatındaki ani artış dikkat çekiyor. Yazının yazıldığı sırada token fiyatının 0,12 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Artış oranı yüzde 42 seviyesine ulaşmış durumda. Peki bu artışın ardındaki temel faktör ne? Gelişmelere bakalım.

LooksRare’de Token Yakımı Fiyatı Etkiledi

Kripto para birimi LOOKS’da yükselişin ana nedeni token yakımı. Kripto para biriminin X’teki paylaşımı bu duruma dikkat çekiyor. Paylaşımda token yakımının başladığı ve LOOKS arzına artık elveda demenin vaktinin geldiği belirtildi.

Platform, ‘INFILTRATION’ etkinliğinde bakım için kullanılan LOOKS token’larının yüzde 25’inin imha edileceğini, toplam ücretlerin yüzde 50’sinin ise piyasadan LOOKS’u geri almak için kullanılacağını belirtti.

Gelişmenin ardından fiyattaki artış özellikle dikkat çekti. Bu durum kripto para topluluğunun da yorumlar yapmasını sağladı. LooksRare’nın yukarıdaki paylaşımına çok fazla yorum geldi. Yorumların ortak özelliği, kripto para biriminin 1 dolara doğru yolculuğunun başladığı şeklinde. LooksRare’in şu anda piyasada dolaşımda olan 961 milyon 240 bin 353 token’ı var. Token’ın maksimum arzının 1 milyar olduğu görülüyor.

Kripto Para Birimlerinde Token Yakma

Token yakma, bazı kripto para projelerinde görülen bir mekanizma. Buna göre projeler, kendi kripto paralarını kalıcı olarak dolaşımdan kaldırarak toplam arzı azaltmak için kullanıyorlar. Token yakmanın ardındaki ana düşünce, kıtlık yaratmak ve kalan token’ların değerini artırmak.

Bir proje belirli sayıda token’ı yakarsa toplam arzı da etkili bir şekilde azaltmış oluyor. Bu durum o kripto para birimini daha değerli hale getiriyor. Böylece bugün LOOKS örneğinde olduğu gibi fiyatta ani artışlar olabiliyor.

Kripto para dünyasında yer alan kişilerin bilmesi gereken bir konu token yakımlarının fiyatlarda kesin bir artışa neden olmayacağı. Çünkü burada piyasa duyarlılığının da önemli etkilerinin olduğunu belirtelim. Token yakım mekanizmasının stratejik bir hamle olduğu doğru fakat bu durumu takdir edecek olanlar yine yatırımcılar.

Eğer yakım mekanizması bir temele oturtulamaz ise bu durum kripto para yatırımcılarını bir şüpheye itebilir. Bu yüzden token yakma, fiyat dinamiklerini etkilemek için bir araç olabilirken, başarısı projenin ve kripto piyasasının daha geniş bağlamına bağlı.