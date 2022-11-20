Tüm olumsuzluklar üst üste geliyor. Evet, ayı piyasalarının en acı verici günlerini yaşıyor olabilir. Elbette bu daha kötü günlerin gelmeyeceği anlamını taşımıyor. Kripto da son durum ne?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yatırımcılar tedirgin ve FTX saldırganı satışlarına devam ettiği için altcoinlerdeki erime devam ediyor. Tüm bunlar olmazmış gibi bir kripto para borsası da tüm işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. Önümüzdeki günlerde market makerlık yapan (piyasaya yapıcı) bazı şirketlerin de iflas açıklamasından endişeleniyor. Bazı altcoinler MM zayıflığından dolayı gerçek dışı fiyatlamalar yapıyor. İşte son gelişmeler.

Kripto Para Borsası İflas Etti

Kripto borsası Liquid, platformdaki fiat ve kripto para çekme işlemlerini askıya aldıktan sadece beş gün sonra platformunda işlem yapmayı durdurdu. Borsa bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi;

“FTX Trading için hareket eden S&C (hukuk firması Sullivan & Cromwell) tarafından, Delaware Mahkemelerindeki 11. Bölüm sürecinin işleyişi nedeniyle borsamızdaki her türlü ticareti duraklatmamız talimatı verildi”.

15 Kasım’da şirket, FTX’in 11. Bölüm iflas koruma başvurusuna uymak için fiat ve kripto para çekme işlemlerini askıya almıştı. FTX Trading şirketi 2022 Mart ayında Liquid Group’u ve faaliyet gösteren tüm iştiraklerini satın aldı. Satın alma fiyatı açıklanmadı. Ancak daha önce bir saldırı nedeniyle 90 milyon dolarlık kayıp için 120 milyon dolar kredi talep ettiği biliniyor. Bu gelişme, Cumartesi günü FTX’in 11. Bölüm işlemlerinin bir parçası olarak varlıklarını küresel çapta gözden geçirmeye başladığı haberinin ardından geldi.

Sam Bankman-Fried’in ayrılmasından sonra firmanın başına geçen yeni FTX CEO’su John J. Ray, “Önümüzdeki haftalarda bu iştiraklerle ve çalışmalarımız devam ederken belirlediğimiz diğerleriyle ilgili satışları, yeniden sermayelendirmeleri veya diğer stratejik işlemleri araştırmak önceliğimiz olacak” dedi.

Borsalarda Zincirleme İflas Endişesi

Liquid ilk değil ve muhtemelen son olmayacak. Kripto para yatırımcıları endişeli çünkü FTX yaklaşık 135 yan şirketiyle birlikte dünya genelinde birçok kripto girişiminin içinde bulunuyordu. Dev kripto şirketlerinin borçlu veya alacaklı olarak muhatap olduğu FTX kendi çöküşüyle birlikte aslında dev firmaları da uçurumun kenarına itti. Genesis 170 milyon dolarlık kayıp bildirdikten sonra para çekmeleri durdurdu ve 1 milyar dolar acil kredi aradığını açıkladı. Cryptocom, CZ tarafından ivme kazandırılan bir bankrun’dan yeni kurtulmuşa benziyor. Gemini borsası ise 1 günde 500 milyon doların üzerinde çıkış yaşadı.

Kripto para yatırımcıları devam eden belirsizlik nedeniyle sadece BTC ve ETH cinsinden 3 milyar doları merkezi borsalardan soğuk cüzdanlara taşıdı.