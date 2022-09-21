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SICAK GELİŞME: Binance’dan 2 Altcoin için Vadeli İşlem Müjdesi!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, iki altcoin için 25 kata kadar kaldıraçlı Tether (USDT) marjinli vadeli işlemleri başlatacağını duyurdu.
13:00
21 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, iki altcoin için 25 kata kadar kaldıraçlı Tether (USDT) marjinli vadeli işlemleri başlatacağını duyurdu.

LDO ve CVX için Vadeli İşlemler Başlıyor

Dev kripto para borsası Binance’dan yapılan duyuruda, Lido DAO (LDO) ve Convex Finance (CVX) için 25 kata kadar kaldıraçlı USDT marjinli vadeli işlemlerin 22 Eylül Perşembe günü, sırsıyla TSİ 15.00’da ve TSİ 15.15’de başlatacağını belirtti. USDT marjinli vadeli işlemlerin başlatılmasının ardından altcoin’ler Binance Futures’da LDOUSDT ve CVXUSDT kısaltmaları ile listelenecek.

Kripto para borsası, geçen yılın Aralık ayında CVX‘i, Mayıs ayının başında ise LDO‘yu listelemiş, listeleme haberi ile her iki altcoin‘in fiyatı sert şekilde yükselmişti. Binance’ın vadeli işlemleri başlatılacağı haberi ile her iki altcoin’in de yönünü yukarı çevirdiği görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre CVX, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,52 yükselişle 4,75 dolardan, LDO ise yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,09 yükselişle 1,80 dolardan alınıp satılıyor.

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